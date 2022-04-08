「フジロック2022」ヘッドライナーのジャック・ホワイト、新アルバムリリース

ジャック・ホワイトが、新アルバム『FEAR OF THE DAWN / フィア・オブ・ザ・ドーン』を2022年4月8日にリリースした。

本作にはシングル『Taking Me Back』、『Hi-De-Ho（w/Q-tip）』、 そして『Whats the Trick？』を収録。今年2枚目のアルバム『ENTERING HEAVEN ALIVE』も7月22日に発売予定。2作品が出揃った直後、「FUJI ROCK FESTIVAL 22」にヘッドライナーとして来日を予定している。

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『FEAR OF THE DAWN』のリリースに先立ち、 今週公開となったApple Musicのゼイン・ロウによる新アルバムを掘り下げたインタビューでは、2人でジャックの故郷デトロイトの探索の様子を見ることができる。

＜リリース情報＞

ジャック・ホワイト

アルバム『FEAR OF THE DAWN』

Third Man Records

発売日：2022年4月8日（金）

日本仕様直輸入盤（帯・解説付）発売

価格：オープン・プライス

輸入CD品番：TMR-752

=収録曲=

1. TAKING ME BACK

2. FEAR OF THE DAWN

3. THE WHITE RAVEN

4. HI-DE-HO （W/ Q-TIP）

5. EOSOPHOBIA

6. INTO THE TWILIGHT

7. DUSK

8. WHATS THE TRICK?

9. THAT WAS THEN （THIS IS NOW）

10. EOSOPHOBIA （REPRISE）

11. MORNING, NOON AND NIGHT

12. SHEDDING MY VELVET

配信リンク

https://orcd.co/fearofthedawn

ジャック・ホワイト

アルバム『ENTERING HEAVEN ALIVE』

Third Man Records

発売日：2022年7月22日（金）

=収録曲=

1. A TIP FROM YOU TO ME

2. ALL ALONG THE WAY

3. HELP ME ALONG

4. LOVE IS SELFISH

5. IVE GOT YOU SURROUNDED （WITH MY LOVE）

6. QUEEN OF THE BEES

7. A TREE ON FIRE FROM WITHIN

8. IF I DIE TOMORROW

9. PLEASE GOD, DONT TELL ANYONE

10. A MADMAN FROM MANHATTAN

11. TAKING ME BACK （GENTLY）

ジャック・ホワイト 公式HP：https://jackwhiteiii.com/