「そのままでベッドに入りたくないじゃん」INI西洸人、自宅で密かにおこなっていることを告白!?

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「From INI」。毎週金曜深夜の2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。3月25日(金)の放送では、西洸人が自宅での意外な過ごし方を明かしました。

INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した11人組です。今回は、前半の25時台に後藤威尊、池﨑理人、松田迅が、後半の26時台に木村柾哉、西洸人、佐野雄大が登場しました。

後半パートでは、木村柾哉、西洸人、佐野雄大が「これって私だけ?」をテーマに、自身が密かにおこなっていることなどを告白しました。

◆西洸人、家でも作業時は外出着!?

「最近始めたことなんですけど……世の中的に、外出とかもしづらいじゃないですか。家で(楽曲制作などの)作業をすることが多くて、どうしても誘惑がたくさんあるんですよ。自分がダラけないために、家で作業するときは私服に着替えますね。家だったらメガネでもいいじゃん。でも、あえてコンタクトをつけたり、私服に着替えたり。どこに行くわけでもないけど」

木村:わざと外出するふうにしている、ってことだよね?

西:で、ちゃんと座って……。

佐野:シャキっとするんや。

西:そう。デニムとかよくはくけど、そのままでベッドに入りたくないじゃん。そうしたほうが身体も起きるし、気合いも入るというか。でもジャージだと、家モードになっちゃうから。

木村:それって、なかなかできることじゃないよね。

佐野:俺、絶対せーへんもん。

西:そうしたら、割と長時間集中できる。

木村:洸人にとっては、スイッチの切り替え方がそれなんだね。

西:これはでも……やってなくても共感はできるかも。

佐野:共感はできる。しかも、いそう!

◆木村柾哉は見た!

――西洸人が「家の中でスタジャン着てた」

木村:この前、雑誌の取材をリモートでしてもらったんだけど、家の中でスタジャン着てたもんね。買ったばっかのスタジャン着てた(笑)。

西:それは、めっちゃ恥ずかしいわ(笑)。

木村:俺なんて普通の部屋着で……! ニット帽かぶってメガネだったのに、洸人見たら「あれ!?」って(笑)。

西:まさに、そういうことだね(笑)。あとは、買ったのに着れずにいたから……!

佐野:そこで解消してたんや(笑)。

INIは4月20日(水)にセカンドシングル「I」をリリース。先日、ファン投票により活動曲が「CALL 119」に決定しました。今回の放送では、活動曲の候補になっていた「We Are」とともに、楽曲や振付、MV撮影などの感想も伝えています。

◇

番組初のイベント「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI』が、4月17日(日)17:00よりオンラインで開催されます。ゲストに、「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」のオーディション時にラップトレーナーをつとめたKEN THE 390さんが出演します。

INIやKEN THE 390さんのライブパフォーマンス、さらに、地球の日(EARTHDAY)にまつわるメッセージも配信します。KEN THE 390さんと西、田島、池﨑のコラボも決定しており、前半パートに出演した池﨑は「僕たちもドキドキです!」と話していました。配信チケットなどイベントの詳細は、特設サイト(https://www.tfm.co.jp/earthday/2022/)をご確認ください。

◇

この放送の「聴き逃し配信」は、 TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。

次回の放送は4月8日(金)です。

<番組概要>

番組名:From INI

放送日時:毎週金曜25:00~27:00

パーソナリティ:INI

番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/59121