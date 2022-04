THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカル・RIKUさんの連載「音楽大陸」。4月は昨年も好評だった「春の特別編」をお届けします。今回はRIKUさんが母校である日本大学豊山高等学校・中学校を訪問。前編ではRIKUさんが2016年に建て替えられた新校舎を探検し、恩師の先生方や後輩たちと触れ合う様子をレポートします。

取材・文 / 清本千尋 撮影 / マスダレンゾ

おニューのスーツで母校を訪問

RIKUさんが日大豊山に訪れたのは、2021年度の修了式の日。「式典だからスーツを仕立ててきました!」とネイビーのタイトスーツでめかし込んだRIKUさんは、まず恩師であり卒業後も交流を続けている、広報主任の田中正勝先生と合流しました。

田中先生はかつてRIKUさんクラスの現代社会の授業を担当。また芸術の授業でRIKUさんは書道を選び、田中先生から毛筆を習いました。RIKUさんを我が子のようにかわいがる田中先生は、「校舎はきれいになったけど、バスの中は変わらないから見ていきなよ」と、校舎とグラウンドを往復するバスの中へRIKUさんを案内。ラッピングは変わっているもののシートは当時と同じままで、RIKUさんは「懐かしい!」と奥まで進んでいきました。

新校舎を探検し思い出の弁当に舌鼓

日大豊山高校は水泳の強豪校として知られ、インターハイで4連覇中。東京五輪では現役高校生だった柳本幸之介選手が競泳男子800mリレーで活躍しました。校舎に入ったRIKUさんは、さっそく水泳部が普段練習をしている温水プールへ。11階にあるこのプールには、窓からキラキラと光が差し込んでいました。

プールを見学したあとRIKUさんは、在学中に通っていたお弁当屋さんに移動。ひさしぶりに会う店員さんとの会話を楽しみながら「のりスペ」と呼ばれるのり弁当を注文しました。

RIKUさんがずっしりと重いお弁当を持って控室である教室に戻ると、壁には中学と高校の学ランが。この学ランは編集部からのリクエストで学校に用意してもらったもので、RIKUさんにはこの学ランを着て、買ってきたばかりのほかほかのお弁当を食べてもらいました。

「この味この味!」とお弁当をガンガン食べ進めるRIKUさんでしたが、揚げ物が多いお弁当に後半は胃もたれ気味の様子。しっかりと年齢を重ねた胃袋と向き合いつつも、ものの数分でお弁当をぺろりと完食しました。

いざ後輩たちのもとへ

腹ごしらえを済ませたRIKUさんは、自分のファンがいると噂の中学の教室に突撃。中学2年生の佐藤くんは、RIKUさんが高校時代に特待生として入学したダンススクール・EXPG STUDIOにも通う生粋のRIKUさんファンです。RIKUさんは緊張で硬直する佐藤くんの横で、後輩たちに今後の人生においてのアドバイスを送りました。

ちょうどその頃、体育館では高校の修了式の真っ最中。RIKUさんは、音を立てないようにそっと修了式の様子を見学しました。

修了式中の体育館をあとにし、校内を散策していると、RIKUさんが在学時に生活指導を担当していた竹村先生と遭遇。先生から「RIKU、髪の長さはいいけど色はアウトだな(笑)」と言われつつも、2人は思い出話に花を咲かせました。

高校にもファンの生徒がいると聞きつけ、RIKUさんはそのクラスにも突撃。田中先生から廊下に呼び出されたRIKUさんファンの長原くんは、突然現れたRIKUさんに驚き、開いた口がふさがりません。ちょうどクラスの集合写真を撮影しているタイミングだったので、RIKUさんも交えてクラス全員で写真を撮りました。

懐かしい卒アルに思い出が爆発!

後輩たちと触れ合ったあと、RIKUさんは図書室へ。ここでは先生が用意してくれた卒業アルバムを見ながら、当時の思い出を振り返りました。10年前に卒業したにもかかわらず、次から次へと出てくる同級生の名前に先生たちもびっくり。RIKUさんはアルバムのページをめくりながら「大変なこともあったけど、豊山での生活は本当に楽しかった!」「文化祭が唯一女子にアピールできるチャンスだったんですよ!」と、男子校ならではの楽しかった日々を回想していました。

控室の教室に戻ると、田中先生のはからいで書道セットが用意されていました。達筆で知られるRIKUさんですが、師匠とも言える田中先生の前とあって少し緊張気味な様子で筆を手に取りました。

RIKUさんは、大好きだというオリエンタルラジオ・中田敦彦さんの名言「優れるな、異なれ」から拝借し、「異なれ」という文字を書きました。この「異なれ」には、他人と違うことに胸を張って生きていってほしいというRIKUさんから後輩たちへのメッセージが込められています。

その後、RIKUさんは田中先生と対談を実施。当時の思い出や日大豊山という学校についてたっぷりと語り合いました。2人の対談は後編でお届けします。

次回予告

4月15日(金)には、RIKUさんが母校を訪問する様子を動画で公開します。

RIKU

1994年8月10日生まれ。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカル。2017年1月にシングル「Lightning」でメジャーデビューを果たした。2021年7月から東京・東京ドーム2DAYS公演を含むアリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2021 "REBOOT" ~WAY TO THE GLORY~」を開催した。9月に初の舞台「ETERNAL」で座長を務め、12月には1st写真集「Life is Beautiful」を刊行した。2022年2月から3月にかけて東京・自由劇場で2人芝居のミュージカル「『天使について』~堕落天使編~」に出演。4月16日にはアリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2022 "RAY OF LIGHT"」がスタートする。