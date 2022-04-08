横浜FCは8日、ユースに所属する6選手がトップチーム登録（2種）となったことをクラブ公式サイトで発表した。
横浜FCのトップチームに登録された6選手は、以下のとおり。
□DF池谷銀姿郎
■生年月日：2004年6月19日（17歳）
■出身地：東京都
■身長/体重：180cm/79kg
■チーム歴： バディSC江東 – 横浜FCジュニアユース – 横浜FCユース
※横浜FCサッカースクール U－12強化カテゴリー出身
□DFヴァン・イヤーデン・ショーン
■生年月日：2004年4月16日（17歳）
■身長/体重：193cm/78kg
■チーム歴：本町SC – 横浜FCジュニアユース – 横浜FCユース
※横浜FCサッカースクール U－12強化カテゴリー出身
□MF清水悠斗
■生年月日：2004年9月4日（17歳）
■身長/体重：167cm/62kg
■チーム歴：ACラゾーレ – 横浜FCジュニアユース – 横浜FCユース
□MF高塩隼生
■生年月日：2004年6月3日（17歳）
■身長/体重：170cm/63kg
■チーム歴：今宿少年SC – 横浜FCジュニアユース – 横浜FCユース
※横浜FCサッカースクール ベーシックコース/アスリートクラス出身
□GK西方優太郎
■生年月日：2005年7月5日（16歳）
■身長/体重：186cm/89kg
■チーム歴：洋光台SC – 横浜FCジュニアユース – 横浜FCユース
※横浜FCサッカースクール U－12強化カテゴリー出身
□DF守屋颯人
■生年月日：2004年8月2日（17歳）
■身長/体重：175cm/69kg
■チーム歴：南JFC – 横浜FCジュニアユース戸塚 – 横浜FCユース
※横浜FCサッカースクール アスリートクラス出身