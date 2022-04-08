名古屋グランパスは8日、名古屋グランパスU－18に所属する5選手が、トップチーム登録（2種）となったことを発表した。
発表によると、GK北橋将治、DF大田湊真、MF内田康介、MF鈴木陽人、MF宇水聖凌がJリーグの公式戦に出場可能な選手として登録されたという。なお、10日に行われる明治安田生命J1リーグ第8節北海道コンサドーレ札幌戦から出場が可能と併せて伝えている。
名古屋グランパスのクラブ公式サイトによる発表は、以下のとおり。
GK 北橋 将治
◇生年月日
2004年7月9日（17歳）
◇身 長 / 体 重
186cm / 80kg
◇背番号
39
◇在学校
東海学園高等学校
DF 大田 湊真
◇生年月日
2005年7月1日（16歳）
◇身 長 / 体 重
177cm / 73kg
◇背番号
38
◇在学校
天白高等学校
MF 内田康介
◇生年月日
2005年7月25日（16歳）
◇身 長 / 体 重
170cm / 68kg
◇背番号
37
◇在学校
中京大付属中京高等学校
MF 鈴木陽人
◇生年月日
2005年5月17日（16歳）
◇身 長 / 体 重
164cm / 63kg
◇背番号
36
◇在学校
東海学園高等学校
MF 宇水聖凌
◇生年月日
2004年6月17日（17歳）
◇身 長 / 体 重
174cm / 69kg
◇背番号
35
◇在学校
中部第一高等学校