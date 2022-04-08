サードウェーブは、クリエイター向けPCブランド「raytrek」よりDTM向けのノートPCを3機種追加した。全国のコンピューターショップドスパラ各店舗、およびドスパラ通販サイトにて販売する。

ラインアップは、raytrek G5-TA DTM向けモデル【Cubase UR12 動作確認済み】、raytrek R5-TA6 32GB DTM向けモデル【Cubase UR12 動作確認済み】、raytrek R7-TA 32GB DTM向けモデル【Cubase UR12 動作確認済み】の3つ。すべて、音楽制作ソフト「CUBASE」とオーディオインターフェース「UR12」について、独自設定した検証項目で動作確認済み。

それぞれ、主な仕様と価格は以下の通り。

raytrek G5-TA DTM向けモデル【Cubase UR12 動作確認済み】：114,980円

（Intel Core i5-11400H / NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 / 16GBメモリ / 512GB NVMe SSD / 15.6インチフルHD液晶）

raytrek R5-TA6 32GB DTM向けモデル【Cubase UR12 動作確認済み】：199,980円

（Intel Core i7-11800H / NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 / 32GBメモリ / 1TB NVMe SSD / 15.6インチフルHD液晶）

raytrek R7-TA 32GB DTM向けモデル【Cubase UR12 動作確認済み】：219,980円

（Intel Core i7-11800H / NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 / 32GBメモリ / 1TB NVMe SSD / 17.3インチWQHD液晶）