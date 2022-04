菅野文原作によるTVアニメ「薔薇王の葬列」第2クールに登場するキャラクターの設定画が到着。併せて、第2クールキャラクターPV「リッチモンド」も公開された。

「薔薇王の葬列」は、シェイクスピアの史劇「ヘンリー六世」「リチャード三世」を原案とするダークファンタジー。1月から第1クールが放送され、4月10日から第2クールに突入する。キャラクター設定画は、鳥海浩輔演じるエドワード四世、伊、石見舞菜香演じるベス、貫井柚佳演じるエドワード・ オブ・ミドラム、広瀬ゆうき、田中あいみがそれぞれ演じるエドワード四世とエリザベスの息子である2人の王子など、10キャラクターのものが到着。また第2クール初回となる第13話「After all, this body is just a prison of the soul...」の場面カット、あらすじも解禁されている。

(c)菅野文(秋田書店)/薔薇王の葬列製作委員会