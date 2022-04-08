アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第3章の本予告が公開された。

全3章構成で、それぞれ3週間限定で上映される「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」。5月13日から上映開始となる第3章の本予告では、ガイエスブルク要塞とイゼルローン要塞がついに対峙。迫力溢れる戦いと、銀河帝国・自由惑星同盟それぞれのキャラクターの緊迫の表情が描かれた。またキルヒアイスの遺髪を胸に思いを馳せるラインハルト、長引く査問会に苛立ちを見せるヤンの姿もお目見えしている。

また動画配信サービス・U-NEXTにて、本日4月8日に「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」第1章の独占先行配信がスタート。また現在上映中の第2章も5月6日より独占先行配信されることが決定した。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 激突」

第2章：上映中

第3章：2022年5月13日（金）～

スタッフ

原作：田中芳樹（東京創元社刊）

監督：多田俊介

シリーズ構成：高木登

助監督：森山悠二郎

キャラクターデザイン：菊地洋子、寺岡巌、津島桂

総作画監督：後藤隆幸、菊地洋子

特技監督：竹内敦志

メカデザイン：竹内敦志、臼井伸二、常木志伸

オリジナルメカデザイン：加藤直之

プロップデザイン：太田恵子

プロップデザイン・紋章デザイン：秋篠Denforword日和

3D：ランドック・スタジオ I.G3D

3D監督：磯部兼士

美術：Bamboo

美術監督：竹田悠介

美術設定：塩澤良憲、曽野由大、金平和茂

美術デザイン：渡部隆

色彩設計：竹田由香

音響監督：三間雅文

音楽：橋本しん（Sin）、井上泰久

音楽制作協力：Sony Music Publishing (Japan)Inc.

撮影監督：荒井栄児

編集：黒澤雅之

制作：Production I.G

監修：らいとすたっふ

企画協力：ROOFTOP

制作協力：徳間書店

宣伝協力：アールアールジェイ

製作：銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守

ヤン・ウェンリー：鈴村健一

ユリアン・ミンツ：梶裕貴

ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔

オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一

アレックス・キャゼルヌ：川島得愛

ナレーション：下山吉光

(c)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会