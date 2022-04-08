野田宏・若松卓宏原作によるTVアニメ「恋は世界征服のあとで」の放送直前PVが公開された。

本日4月8日よりTOKYO MXほかで放送される「恋は世界征服のあとで」。PVにはDIALOGUE+のエンディング主題歌「恋は世界定理と共に」が使われ、新規カットを含む映像が収められている。

TVアニメ「恋は世界征服のあとで」

放送情報

AT-X：2022年4月8日（金）より毎週金曜日21:30～ ※リピート放送：毎週火曜日9:30～ / 毎週木曜日15:30～

TOKYO MX：2022年4月8日（金）より毎週金曜日22:30～

BS朝日：2022年4月8日（金）より毎週金曜日23:00～

テレビ愛知：2022年4月8日（金）より毎週金曜日26:05～

配信情報

FOD：2022年4月8日（金）より毎週金曜日22:30～独占見放題

スタッフ

原作：野田宏・若松卓宏（講談社「月刊少年マガジン」連載）

監督：いわたかずや

シリーズ構成：杉澤悟

キャラクターデザイン：小林明美

音楽：宝野聡史、葛西竜之介

アニメーション制作：project No.9

キャスト

相川不動（レッドジェラート）：小林裕介

禍原デス美（死神王女）：長谷川育美

王子野隼人（ブルージェラート）：興津和幸

神宮寺美咲（イエロージェラート）：稗田寧々

轟大吾（グリーンジェラート）：間島淳司

有栖川ハル（ピンクジェラート）：日高里菜

魔島忌々（魔獣王女）：花澤香菜

黒百合凶子（鋼鉄王女）：金元寿子

宝条闇奈：佐倉綾音

乱乱（断罪王女）：桃月なしこ

ビッグジェラート博士：茶風林

ボスラー大総統：杉田智和

カルバリンベア：安元洋貴

ヘル子：M・A・O

禍原ウラ美：橋本ちなみ

三途川鬼羅：沢城みゆき

ナレーション：立木文彦

(c)野田宏・若松卓宏・講談社/恋せか製作委員会