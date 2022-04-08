野田宏・若松卓宏原作によるTVアニメ「恋は世界征服のあとで」の放送直前PVが公開された。
本日4月8日よりTOKYO MXほかで放送される「恋は世界征服のあとで」。PVにはDIALOGUE+のエンディング主題歌「恋は世界定理と共に」が使われ、新規カットを含む映像が収められている。
TVアニメ「恋は世界征服のあとで」
放送情報
AT-X：2022年4月8日（金）より毎週金曜日21:30～ ※リピート放送：毎週火曜日9:30～ / 毎週木曜日15:30～
TOKYO MX：2022年4月8日（金）より毎週金曜日22:30～
BS朝日：2022年4月8日（金）より毎週金曜日23:00～
テレビ愛知：2022年4月8日（金）より毎週金曜日26:05～
配信情報
FOD：2022年4月8日（金）より毎週金曜日22:30～独占見放題
スタッフ
原作：野田宏・若松卓宏（講談社「月刊少年マガジン」連載）
監督：いわたかずや
シリーズ構成：杉澤悟
キャラクターデザイン：小林明美
音楽：宝野聡史、葛西竜之介
アニメーション制作：project No.9
キャスト
相川不動（レッドジェラート）：小林裕介
禍原デス美（死神王女）：長谷川育美
王子野隼人（ブルージェラート）：興津和幸
神宮寺美咲（イエロージェラート）：稗田寧々
轟大吾（グリーンジェラート）：間島淳司
有栖川ハル（ピンクジェラート）：日高里菜
魔島忌々（魔獣王女）：花澤香菜
黒百合凶子（鋼鉄王女）：金元寿子
宝条闇奈：佐倉綾音
乱乱（断罪王女）：桃月なしこ
ビッグジェラート博士：茶風林
ボスラー大総統：杉田智和
カルバリンベア：安元洋貴
ヘル子：M・A・O
禍原ウラ美：橋本ちなみ
三途川鬼羅：沢城みゆき
ナレーション：立木文彦
(c)野田宏・若松卓宏・講談社/恋せか製作委員会