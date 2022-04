『カードキャプターさくら』イメージインテリアで毎日をおしゃれに♪

ムービックは『カードキャプターさくら』より、作品をイメージしたデザインのインテリアを発売する。

女性漫画家集団CLAMPによる『カードキャプターさくら』は、1996年6月号から2000年8月号まで漫画雑誌『なかよし』にて連載がスタートし、1998年からNHKでアニメ化もされ、大ヒットを記録。主人公・木之本桜が、この世に災いをもたらすという「クロウカード」を回収するため、「カードキャプター」として奮闘する物語だ。

新作「クリアカード編」が2016年7月号から連載スタートし、さらにTVアニメが2018年1月からNHK BSプレミアム、同年4月からはNHK Eテレでも放送された。幅広い世代から支持され、今なお絶大な人気を博している。

この度登場する新商品には、お部屋に飾りたくなる「テーブルランプ」「フラワードーム」「ジュエリーボックス」「グラスセット」がラインナップ。

「テーブルランプ」は、細かなガラスが散りばめられた、伝統的なモザイクガラス製。クリアカード編のバトルコスチュームをイメージしたデザインで仕上げられている。

繊細な白いドレスはパールガラスにて表現。腰回りのゴールドのラインを全体のアクセントにしつつ、ヘアトップのクラウン部分にはダイヤ型のカットガラスを使用している。

モザイクガラスは電気をつけているときはもちろん、消灯時にも美しく、また、点灯しているときと消灯しているときの雰囲気が違うのも魅力的。

日当たりの良い壁際に置いておくと、消灯時でも陽の光を受けて壁にキラキラと美しい光の模様が浮かび上がりる。

存在感がありつつも、全体に落ち着いた色合いで派手すぎず、普段づかいのインテリアにぴったりなランプだ。

「フラワードーム」はさくらちゃんをイメージしたピンク色の花を中心に、作品の「ふわふわキラキラ感」を表した空色とゴールドを差し色として加えたアイテム。

アートフラワーとプリザーブドフラワーで構成されているため、枯れる心配もなく、長い期間美しい花を楽しめる。

トップの1番目立つ場所には桜の花を配置しつつ、花びらの多いピンクのプリザーブドフラワーで可憐なさくらちゃんをイメージ。花の周りには、キラキラと光るつむじ風をイメージした金糸状の飾りや、白い翼をモチーフとしたリーフや羽根飾りが。

また、美しい花があなたを癒やし、勇気づけてくれるよう願いを込めて、オーロラ箔のプレートにはさくらちゃんの「絶対だいじょうぶだよ!」をいうセリフを英訳してプリントした。

「ジュエリーボックス」は、チェストの上のインテリアとしても、携帯用としても丁度いいサイズ。小さいながらも、指輪、ネックレス、ピアスといった基本的なジュエリー全般の収納に対応している。

天面には、さり気なく桜と羽根の柄の透かしを入れ、シンプルながら、フェミニンなデザイン。

ゴールドで箔押しされた「I'm sure I'll be all right!」という言葉は、さくらちゃんが勇気を出したいときに自身に言い聞かせる言葉「絶対だいじょうぶだよ!」を英訳したもの。お気に入りのジュエリーとともに自信も身に着けて、素敵な1日を過ごしてほしい…。そんな願いが込められている。

そして「グラスセット」は、キラキラとした魔法の輝きと、さくらちゃんの周りを舞うつむじ風。そんな情景を、パール色に光るオーロラガラスと、ゴールドのラインで表現したアイテム。

光の加減で色が変化し、さまざまな表情を見せてくれるオーロラガラスは夢と魔法があふれる作品の世界観ぴったり! 作中モチーフである ”夢の鍵” 、 ”星の鍵” 、 ”封印の鍵” には、それぞれアクセントに赤いラインストーンが施されている。

少し先のしぼんだしずく型の形は、手によく馴染んで持ちやすいだけでなく、インテリアとしてもバッチリ映える。グラスとして使用する他、フラワーベースとしてお気に入りのスペースに飾れば、おうち時間がより充実したものに!

