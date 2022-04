『すぐアル』でハローキティとはぴだんぶいのフォトブックを作ろう！

店頭で注文から最短60分で受け取り可能な贈り物品質フォトブック『すぐアル』に、「ハローキティ」「はぴだんぶい」の新デザインテンプレート2種が登場した。2022年3月16日(水)より、全国約250店舗のパレットプラザ、『すぐアル』アプリにて展開が始まっている。

『すぐアル』とは、最短60分※と短時間仕上げかつ高品質の両方を実現した店頭仕上げフォトブックサービス。従来は難しかった「早い」と「高品質」を同時に実現したことが好評で、2020年6月のサービスリリースから2022年3月までに累計売上は7万冊を突破したという。

(※『すぐアル』アプリから注文の場合は、最短3時間で受け取りが可能。)

サンリオデザインテンプレートを使用した『すぐアル』は、表紙・裏表紙にハローキティやはぴだんぶいの仲間達がプリントされた特別仕様で、全2種の展開となる。

サンリオファンにはたまらない、ハローキティやはぴだんぶいと一緒に思い出を残せるフォトブックだ。

『すぐアル』は色あせにくい銀塩プリント、どこの見開きページも180度開閉可能なフルフラット仕上げ、当日仕上げという3つの特徴を備えている。

落ち着いたカラー×キャラクターの可愛さ溢れるデザインテンプレートは、ご家族へのギフトはもちろん、ご友人や恋人へのプレゼントにもぴったりだろう。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S625822