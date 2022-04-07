遠藤達哉原作によるTVアニメ「SPY×FAMILY」の第1話「MISSION:1 オペレーション〈梟〉（ストリクス）」の場面カットが公開された。

4月9日よりテレビ東京系6局ネットほかにて放送される「SPY×FAMILY」。とある任務のため「家族を作れ」と命じられた凄腕のスパイ、ロイド・フォージャーが、超能力を持つ少女アーニャを養女に、殺し屋の女ヨルを妻に迎え、家庭と任務の両立に奮闘する姿が描かれる。第1話の場面カットでは、新聞を破るロイドや人形を手にしたアーニャの姿などがお目見えした。

TVアニメ「SPY×FAMILY」

放送情報

テレビ東京：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

テレビ大阪：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

テレビ愛知：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

テレビせとうち：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

テレビ北海道：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

TVQ九州：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:00～23:30

新潟テレビ21：2022年4月11日（月）より毎週月曜日25:45～26:15

テレビ静岡：2022年4月11日（月）より毎週月曜日26:00～26:30

中国放送：2022年4月13日（水）より毎週水曜日25:25～25:55

BSテレ東：2022年4月10日（日）より毎週日曜日24:35～25:05

配信情報

2022年4月9日（土）23:30より各動画サービスにて順次配信スタート

スタッフ

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：古橋一浩

キャラクターデザイン：嶋田和晃

総作画監督：嶋田和晃、浅野恭司

助監督：片桐崇、高橋謙仁、原田孝宏

色彩設計：橋本賢

美術設定：谷内優穂、杉本智美、金平和茂

美術監督：永井一男、薄井久代

３DCG監督：今垣佳奈

撮影監督：伏原あかね

副撮影監督：佐久間悠也

編集：齋藤朱里

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

キャスト

ロイド・フォージャー：江口拓也

アーニャ・フォージャー：種崎敦美

ヨル・フォージャー：早見沙織

フランキー・フランクリン：吉野裕行

シルヴィア・シャーウッド：甲斐田裕子

ヘンリー・ヘンダーソン：山路和弘

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会