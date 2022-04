錦戸亮と赤西仁がプロデュースした香水「SCENT OF NOTE」「SCENT OF ETERNAL」の発売を記念したポップアップイベント「FIND YOUR STORY -Exhibition of Ryo Nishikido & Jin Akanishi-」が、4月12日より東京・ZERO BASE神宮前にて開催される。

このイベントではブランドメッセージの「Find Your Story」にちなみ、「SCENT OF NOTE」「SCENT OF ETERNAL」のために厳選された錦戸と赤西の写真を展示。場内でQRコードを読み込むことで、2人が“現在”について語る音声を聴きながら展示を楽しめる。会場には2人のメッセージ印刷付きで「SCENT OF NOTE」「SCENT OF ETERNAL」の香りを持ち帰ることができるガチャガチャが用意されている。

「SCENT OF NOTE」「SCENT OF ETERNAL」は4月12日20:00より公式オンラインストアでの販売がスタート。4月16日からは全国の店舗でも順次販売される。

FIND YOUR STORY -Exhibition of Ryo Nishikido & Jin Akanishi-

2022年4月12日(火)~18日(月)東京都 ZERO BASE神宮前