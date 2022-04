実車は無理でも・・・　憧れのフェラーリエンツォの「ツールキットだけ」でも手に入れたい人へ

オークショニアのGOODING &COMPANYで現在開催されているオンラインオークション「Geared Online | Spring Automobilia」には、多くの魅力的な車関連グッズが出品されている。クラシックカーの絶版パーツやクラシカルなアパレル、書籍や玩具、ツールキットなど、車好きなら見ているだけでもワクワクするような品々ばかりだ。

中にはフェラーリエンツォのツールキットもある。出品されているグッズ一式の中には、工具だけではなくフェラーリの軍手やポルトローナ・フラウ製のスリーピースのラゲッジセット、ウォレット、シートカバー、バッテリー充電器キット、懐中電灯、さらにはカスタマー向けの小冊子、取扱説明書、プレスキット等も含まれている。

【画像】エンツォのツールセットに含まれるアイテムの拡大画像(写真5点)

多くのアイテムは未使用であり、いくつかは使用済みではあるが状態は非常に良好だという。オンラインオークションは4月8日まで開催されており、4月6日時点での入札価格は16,000ドル(約198万円)となっている。

このオンラインオークションには高額なものばかりではなく、推定落札価格が100ドル以下程度のパーツ等も出品されているので、宝探しの気分でまずは気軽にチェックしてみてはいかがだろうか。思わぬ掘り出し物が見つかるかもしれない。

GOODING &COMPANY「Geared Online | Spring Automobilia」

https://bid.goodingco.com/auctions/1-5AI2TX/geared-online-spring-automobilia

copyright and courtesy of Gooding & Company. Photos by Mike Maez