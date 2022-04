THE ORAL CIGARETTES、新EPフィーチャリングアーティスト第二弾にSKY-HI

THE ORAL CIGARETTESが、2022年4月27日にデジタルリリースするフィーチャリングEP『Bullets Into The Pipe』のフィーチャリングアーティスト第二弾としてSKY-HIを発表した。

先月デジタルリリースされた「ENEMY feat.Kamui」に続き、発表されたのはSKY-HIをフィーチャリングした「カンタンナコト feat.SKY-HI」。オリジナル楽曲は2015年7月にライブ会場限定シングルとしてリリースしている。2019年9月、大阪・泉大津フェニックスで開催されたTHE ORAL CIGARETTES初主催野外イベント「PARASITE DEJAVU 〜2DAYS OPEN AIR SHOW〜」より”DAY2 OMNIBUS SHOW”にて、SKY-HIを迎え同曲をライブで初披露した。

今後のフィーチャリングアーティストについては、4月13日に第三弾アーティスト、20日に第四弾アーティストが発表される。

<リリース情報>

THE ORAL CIGARETTES

フィーチャリングEP「Bullets Into The Pipe」

2022年4月27日(水)

=収録曲=

1. ENEMY feat.Kamui

2. カンタンナコト feat.SKY-HI

3.(楽曲及びフィーチャリングアーティスト後日発表)

4.(楽曲及びフィーチャリングアーティスト後日発表)

<ライブ情報>

DREAMLAND pre.「DREAMLAND TOUR 2022」

2022年5月25日(水)大阪・Zepp Osaka Bayside

2022年5月27日(金)愛知・Zepp Nagoya

2022年5月31日(火)東京・Zepp Haneda

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

料金:

1Fスタンディング / 2F指定席・立ち見 5800円(税込)

「PARASITE DEJAVU 2022 〜2DAYS ARENA SHOW in SAITAMA〜」

会場:さいたまスーパーアリーナ

2022年10月22日(土)DAY1 ONE MAN SHOW

時間:OPEN 16:00 / START 17:00

2022年10月23日(日)DAY2 OMNIBUS SHOW

時間:OPEN 11:00 / START 12:00

料金:

10月22日(土):S席 11800円(税込)/ A席 7800円(税込)

10月23日(日):S席 12800円(税込)/ A席 8800円(税込)

2日通しS席 24000円(税込) / 2日通しA席 16000円(税込)

THE ORAL CIGARETTES オフィシャルHP:http://theoralcigarettes.com/