『リラックマ』新テーマのぬいぐるみやバッグなどが新登場♪

サンエックスは、人気キャラクター『リラックマ』より「あなたのちいさなかぞく」をテーマとした新アイテムを、2022年4月下旬ごろより全国の販売店やネットショップにて発売する。

サンエックスの人気キャラクター・リラックマは、コンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。

今回の新テーマ「あなたのちいさなかぞく」は、いつでもいっしょリラックマの、ぬいぐるみたちとペットのおはなし。「リラックマもいつしかかぞくみたいな存在になれたらいいな。」という気持ちを込めて、リラックマたちとの生活をペットとともに優しいタッチで描いたシリーズだ。

新アイテムには、レターセットやミニトートバッグ、アクリルスタンドコレクション、おでかけぬいぐるみキーホルダーなど可愛いアイテムがラインナップ♪

詳細はリラックマごゆるりサイト(オフィシャルサイト)をチェックしよう!

