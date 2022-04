明治安田生命J1リーグ第7節が5日と6日に行われた。

唯一5日に行われた試合では、セレッソ大阪と柏レイソルが対戦。柏は25分にロングカウンターから細谷真大が先制ゴールを挙げると、集中した守備でこの1点を守り切り、1-0で勝利した。柏は2連勝で今季5勝目。一方、敗れたC大阪の今季J1ホーム初勝利はお預けとなった。

好調の鹿島アントラーズはアビスパ福岡と対戦。71分に上田綺世がミドルシュートを沈めて1-0で勝利し、リーグ戦5連勝で勝ち点を「18」に伸ばした。川崎フロンターレがジュビロ磐田と1-1で引き分けて勝ち点「17」となり、横浜F・マリノスはサンフレッチェ広島に0-2で敗れて勝ち点「15」のままとなったため、鹿島が首位に浮上した。

開幕から勝利がないヴィッセル神戸は、敵地でFC東京と対戦。11分に山口蛍が先制点を挙げたものの、後半に3失点を喫して逆転負け。神戸は2試合連続の1-3敗戦で開幕9試合未勝利となった。FC東京は2試合ぶりの白星で今季4勝目となった。

ともに無敗を維持して今節を迎えたサガン鳥栖と北海道コンサドーレの直接対決は、ホームの鳥栖が5-0で勝利して唯一の無敗チームとなった。10分に本田風智が先制点を記録すると、60分と64分に垣田裕暉が立て続けにネットを揺らす。74分には中野伸哉のJ1初ゴールが生まれ、87分に藤田直之が直接フリーキックを沈めて札幌にトドメを刺した。敗れた札幌の開幕連続ドロー記録は「6」で止まった。

京都サンガF.C.とガンバ大阪の“関西ダービー”は、ピーター・ウタカの今季4点目で京都が先制したものの、G大阪がダワンのJ初ゴールで追いつき、1-1のドローに終わった。

浦和レッズは清水エスパルスとホームで対戦。浦和は33分に江坂任のPKで先制するが、53分に伊藤敦樹が2枚目のイエローカードを受け取り退場してしまうと、69分にセットプレーの流れから追いつかれる。試合はこのまま終了し、浦和は2試合連続で先制点を守りきれずに1-1のドローとなった。

名古屋グランパスは湘南ベルマーレを2-1で下し、開幕節以来の白星を収めた。8分にセットプレーで湘南の先制を許したものの、49分にオウンゴールで追いつくと、後半アディショナルタイム1分に阿部浩之がPKを成功させて逆転した。一方、敗れた湘南は開幕7戦未勝利で最下位に沈んでいる。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼4月5日(火)

セレッソ大阪 0-1 柏レイソル

▼4月6日(水)

京都サンガF.C. 1-1 ガンバ大阪

FC東京 3-1 ヴィッセル神戸

ジュビロ磐田 1-1 川崎フロンターレ

サンフレッチェ広島 2-0 横浜F・マリノス

アビスパ福岡 0-1 鹿島アントラーズ

サガン鳥栖 5-0 北海道コンサドーレ札幌

浦和レッズ 1-1 清水エスパルス

名古屋グランパス 2-1 湘南ベルマーレ

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿島(18/+6)

2位 川崎F(17/+2)

3位 柏(16/+7)

4位 横浜FM(15/+3)

5位 FC東京(12/+3)

6位 鳥栖(11/+6)

7位 C大阪(9/+3)

8位 浦和(9/+1)

9位 G大阪(9/0)

10位 広島(9/0)

11位 京都(9/-1)

12位 名古屋(8/0)

13位 福岡(7/-1)

14位 磐田(6/-3)

15位 清水(6/-4)

16位 札幌(6/-5)

17位 神戸(4/-10)

18位 湘南(2/-7)

◆■次節の対戦カード

▼4月9日(土)

19:00 川崎F vs 柏

▼4月10日(日)

13:00 清水 vs G大阪

14:00 FC東京 vs 浦和

14:00 広島 vs 福岡

14:00 神戸 vs C大阪

15:00 鹿島 vs 横浜FM

15:00 湘南 vs 磐田

15:00 名古屋 vs 札幌

16:00 京都 vs 鳥栖