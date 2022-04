スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』にて新★3選手「[新時代のヒストリーメーカー]ウィル・オスプレイ」が初登場する期間限定ステップアップ選手スカウトを開催している。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』では、新★3選手「[新時代のヒストリーメーカー]ウィル・オスプレイ」が初登場する期間限定ステップアップ選手スカウトを開催。本スカウトでは10連スカウトを特定回数行うことで、対象スカウトのラインナップに含まれる★3選手のどれかが確定で1体スカウト可能となっているステップアップ仕様となっている。開催は4月20日8:59まで。

