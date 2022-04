初対面の相手とは「聞く側？」「話す側？」10代が考えた新生活での友達の作り方も

ラジオの中の学校・TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。4月5日(火)の放送で、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、初対面の人との会話について話していました。そのトークを紹介します。この日の放送では、『友達作リハーサル!』をテーマに、10代リスナーから新生活での友達を作る方法を募集。4人のリスナーと電話をつなぎ、実際にリハーサルをしていきました。今回紹介するのは、この企画を説明していた際に話していた内容です。こもり校長:いよいよ今週から新学期がスタートということで、新しい環境や、クラスが変わって新しい出会いがあるはず! そこで今夜は、こもり校長、ぺえ教頭を相手に友達作りのリハーサルをやっていこうと思います。ぺえ教頭:はい!こもり校長:“初めて会った人と、こういうふうに話す”とかある?ぺえ教頭:初めて話す人に対しては、自分の話をまったくしないかな。ひたすら相手の話を聞く……聞き手に回って、褒めてあげたりして(笑)。とりあえず気分を上げて、「私はあなたのことを尊敬していますよ」とか、「興味がわいてますよ」というのをしっかり見せる。こもり校長:相手がわかるように届けるってことね。ぺえ教頭:そうね。こもり校長:じゃあ、すぐに友達になれるタイプ?ぺえ教頭:そうだね。じっくり友達を作るタイプじゃないかも。しかも、(気が合うかどうかは)一言目とか目を合わせるとか、話したときにわかる。「この人と長いな」とか、「この人は私を必要としてない」とか、「この人も私を必要としてない」とか。こもり校長:なるほどね。ぺえ教頭:損得勘定じゃないけどね。この先の人生、この人と長く付き合っても……どうなのかな? って思う瞬間が、結構早めにきちゃうから。だから、見切りも早いかもしれない。こもり校長:ふぅ~ん……俺とはどうだったの?ぺえ教頭:……何それ!?こもり校長:初めて会ったときは、どう思ったの?ぺえ教頭:う~ん……これは長くなっちゃう。校長・教頭:(笑)。こもり校長:今日はどんな感じで友達作りのリハーサルがしたいかを、学校掲示板に書き込んでください!――この日の放送では……・「学食で自販機を使うには100円玉が必要なので、自分が手に入れた貴重な500円玉(新硬貨)と100円玉を両替してもらって話を盛り上げたい!」という新高1のリスナー・「休憩時間に“一緒にトイレ行かない?”と声をかけ、友達になります!」という新高1のリスナー・「“あ、消しゴム忘れた!”と小芝居を打って、話すきっかけを作ります!」という新高1リスナー・「SCHOOL OF LOCK! を紹介して、リスナーの輪を広げたい!」という新中2のリスナーと電話をつなぎ、こもり校長・ぺえ教頭と会話のリハーサルを行いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/