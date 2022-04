Mrs. GREEN APPLE・大森元貴 久々の音楽番組出演は「喉カッピカピになった」

Mrs. GREEN APPLEが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。活動再開後の4月1日に出演した「ミュージックステーション」や、新曲「ニュー・マイ・ノーマル」の感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」4月4日(月)放送分)SCHOOL OF LOCK! 内で放送されている「ミセスLOCKS!」は、Mrs. GREEN APPLEが2017年10月から担当しているコーナーです。フェーズ1の終了と活動休止の発表後、2020年9月からは大森が1人で声を届け、2021年3月に一旦休止していました。今回は1年ぶりの登場となりました。大森元貴 (Vo/Gt):先日、Mステに出たね。藤澤涼架 (Key):そうなんですよ~!若井滉斗 (Gt):久しぶりでしたね。大森:喉カッピカピになった、ほんとびっくりした自分でも(笑)。若井:でも楽しかったね。藤澤:楽しかったよ~!大森:たのちかったぁ~! たのちかったねぇ(笑)。若井・藤澤:(笑)。大森:サポートの方もね、ベースの森夏彦さんと、ドラムのクラカズヒデユキくんが……。ベースのなっちは、昔ね、僕らのサポートをしてくれていた方で。ドラムのクラカズくんは『赤色のグリッター』っていうバンドで、デビュー当時に僕らとツーマンツアーを……。藤澤:一緒にツアーを回った仲間ですから。大森:戦友が支えてくれてるっていうのは、感慨深けぇわけですよ! ありがとうございます。そして、ニュース番組の『めざまし8』のテーマ曲「ダンスホール」を書き下ろしました。生徒(リスナー)のみんなは聴いたかな?若井・藤澤:聴いたかな!?大森:フェーズ2が幕を開けてですね、いろいろと動き出しています。そんなフェーズ2の幕開けとともに、僕らは新曲「ニュー・マイ・ノーマル」をリリースしました! これ“ニューマル”って僕らは呼んでますけど、どうですか? 制作の感じとか、楽曲の感じとか何かあれば。藤澤:ニューマルね、めっちゃ好き!大森:ありがとう! いいよね。藤澤:ミセスって元貴が作詞作曲して、デモをうちらに送るってくれるじゃん。それを送ってもらったときに……僕ら「StaRt」という曲でデビューしたけど、そのときに近い感覚があったんだよね。“あ、これで始まるんだフェーズ2”って。若井:わかる……!大森:たしかにね。若井、どうだった?若井:ニューマルは涼ちゃんが言った通り、懐かしい気持ちがあって。ギターソロもキーボードソロも、一緒に考えたりとかさ……。大森:そこ2人で考えていますからね。若井:そう。そういうことも、昔作った「愛情と矛先」って曲でやってたりとか。ミセスのそういういままでのことも含んでるし、これからのことも沢山含んでいて。すごく素晴らしい楽曲なんじゃないかなと思います。藤澤:歌詞もすごい温かいよね。これ聴いたときに、すっごいギュって胸が温かくなっちゃった! 熱くなっちゃった!大森:ありがとうございます。いい歌詞だよね、自画自賛(笑)。若井:いい歌詞よ。藤澤:近くにいる人ほどさ、言えない言葉っていっぱいあるじゃん? 「ありがとう」っていう言葉とか……。家族も友達もそうだし、そういう人ほど大切にしたいなって思った。メンバーに対してもそうだし、ファンのみんなに対してもそうだし。そういう気持ちを大切にすることで、またここから新しく出会いがあるんじゃないかなと思いました、大森先生!大森:ありがとうございます。きれーーいにまとめていただいて、もうほんっとに嬉しい!2年の成長ぶりっていうか……なんか、涼ちゃんが上手くしゃべれてるっていうのが(笑)。全員:(笑)。Mrs. GREEN APPLEの新曲「ニュー・マイ・ノーマル」は、3月18日にデジタルリリースされています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/