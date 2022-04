女優の岡崎紗絵が主演を務める、テレビ東京の新木ドラ24枠『花嫁未満エスケープ』(4月7日スタート 毎週木曜24:30~)のオープニングテーマ、エンディングテーマが6日、明らかになった。

FANTASTICS from EXILE TRIBE

iScream

同作は小川まるにによる同名コミックの実写化作。彼氏の尚紀と付き合って7年、同棲して5年目を迎えマンネリ気味の日々を過ごしているゆう(岡崎紗絵)は、結婚になかなか踏み切らない尚紀にモヤモヤしていた。ちょっとしたことがきっかけで家を飛び出したゆうは、勢いで帰省した先で高校時代の元カレ・深見と偶然再会。結婚適齢期を迎えたアラサー主人公が今カレと元カレの間で揺れる、リアルすぎるトライアングル・ラブストーリーとなる。

オープニングテーマは、平均年齢17.6歳ながら全員がアーティストとして高い歌唱力とダンススキルを持ち合わせた実力派ユニット・iScreamの「Eyes to Eyes」に決定。そしてエンディングテーマは、着々と活動の場を広げ、更なる成長を目指す注目のダンス&ボーカルグループ・FANTASTICS from EXILE TRIBEの「Escape」に決定した。「Escape」はドラマのために書き下ろした新楽曲で、その音源を使用した60秒トレーラーも公開。オープニングテーマの音源は、4月7日の初回放送で解禁される。

iScream コメント

iScreamです! この度、4月20日リリースの1stアルバム『i』の収録楽曲「Eyes to Eyes」が『花嫁未満エスケープ』のオープニングテーマを担当させて頂くことになりました。私たちの曲を選んで頂いたこと、本当に嬉しく思います。「Eyes to Eyes」 という楽曲は、恋する気持ちが揺れ動く女の子の心情を歌っています。ドラマの主人公である「ゆう」が恋愛、結婚に悩む気持ちとリンクしている部分もあると思いますので、ドラマの内容と共に曲の歌詞にも注目して頂けると嬉しいです。「Eyes to Eyes」 という曲で『花嫁未満エスケープ』をさらに輝かせることができれば幸いです!

FANTASTICS from EXILE TRIBE コメント

僕達FANTASTICSの新曲「Escape」を新ドラマ『花嫁未満エスケープ』のエンディングテーマとして起用していただき本当に光栄です!今回、このお話をいただきドラマの世界観を歌詞に落とし込み、壮大かつ切ない感情の中にも一途で力強い、原作に登場するキャラクターの想いも込められたバラード曲になっています。メンバーも原作を読ませていただきレコーディングや振り付けで世界観を表現させていただいているのでドラマと共に楽しんでいただければ嬉しいです!

FANTASTICS 一同

(C)「花嫁未満エスケープ」製作委員会