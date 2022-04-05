TVアニメ「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」の放送が、本日4月5日24時にテレビ東京系6局ネットにてスタート。第1話の先行カットが到着した。

BN Picturesが企画・原作・制作を手がける「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」は、2人の天才女子ゴルファーを軸に描くオリジナルアニメ。第1話「レインボー・バレット」では、スラムに住みともに暮らす仲間との生活のため、賭けゴルフで稼ぐ日々を送るイヴと、大企業の令嬢でエリートゴルファーの天鷲葵という、まったく異なる境遇で育ち、まったく異なるプレースタイルを持つ2人の出会いが描かれる。イヴ役を鬼頭明里、天鷲葵役を瀬戸麻沙美が演じ、オープニングテーマを広瀬香美が担当している。

TVアニメ「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」

放送情報

テレビ東京：2022年4月5日（火）より毎週火曜日24:00～

テレビ大阪：2022年4月5日（火）より毎週火曜日24:00～

テレビ愛知：2022年4月5日（火）より毎週火曜日24:00～

テレビせとうち：2022年4月5日（火）より毎週火曜日24:00～

テレビ北海道：2022年4月5日（火）より毎週火曜日24:00～

TVQ九州放送：2022年4月5日（火）より毎週火曜日24:00～

スタッフ

監督：稲垣隆行

シリーズ構成：黒田洋介

主題歌：広瀬香美

音楽：中川幸太郎 / 穴沢弘慶

キャラクターデザイン原案：バンダイナムコスタジオ

キャラクターデザイン：安食圭

ゴルフコースデザイン・コンセプトアート：三沢伸

美術デザイン：榊枝利行

美術監督：秋葉みのる / 前田慎

色彩設計：高谷知恵

撮影監督：林コージロー

編集：坂本久美子

音響監督：高桑一

音響効果：倉橋静男

監修：井上透（プロコーチ・世界ジュニアゴルフ選手権日本代表監督）

協力：グローバルゴルフメディアグループ株式会社

企画・原作・制作：BN Pictures

キャスト

イヴ：鬼頭明里

天鷲葵：瀬戸麻沙美

新庄雨音：小清水亜美

リリィ・リップマン：関根明良

亜室麗矢：古谷徹

レオ・ミラフォーデン：池田秀一

ローズ・アレオン：行成とあ

早乙女イチナ：藤田咲

神宮寺絹江：中原麻衣

姫川みずほ：田村ゆかり

及川楓：小林ゆう

飯島薫子：M・A・O

伊勢芝九葉：新井里美

ヴィペール：名塚佳織

実園遥香：佐藤利奈

天鷲世良：甲斐田裕子

クライン・クラーラ：木下紗華

クリス・クリスティナ：米倉希代子

エレーヌ・ロベール：高橋ミナミ

カトリーヌ：庄司宇芽香

※高橋ミナミの高ははしご高が正式表記。

(c)BNP/BIRDIE WING Golf Club