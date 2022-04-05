TVアニメ「デート・ア・ライブIV」より、第1話「あわてるな。これは精霊の罠だ」の先行カットとあらすじが公開された。

主人公の高校生・五河士道は世界を大惨事から救うという偉業を果たし、夜刀神十香をはじめとする精霊たちと賑やかな日々を過ごしていた。そんな中、士道は人気マンガ家の本条二亜と出会い、なぜか原稿制作を手伝うことになり……。アニメは4月8日に放送スタートする。

TVアニメ「デート・ア・ライブIV」

放送情報

AT-X：2022年4月8日（金）より毎週金曜日22:00～

TOKYO MX：2022年4月8日（金）より毎週金曜日25:00～

KBS京都：2022年4月9日（土）より毎週土曜日23:30～

サンテレビ：2022年4月10日（日）より毎週日曜日25:00～

BS11：2022年4月8日（金）より毎週金曜日25:00～

配信情報

dアニメストア：2022年4月8日（金）より毎週金曜日23:00～地上波先行・単独最速配信

その他配信サイトも順次配信予定

スタッフ

原作：橘公司 / 原作イラスト：つなこ（株式会社KADOKAWA ファンタジア文庫刊）

監督：中川淳

シリーズ構成：志茂文彦

キャラクターデザイン：中村直人

サブキャラクターデザイン：田中詩織

メカニックデザイン：明貴美加、森木靖泰

美術監督：中田洵輝

色彩設計：池田ひとみ

撮影監督：野澤圭輔

3Dディレクター：白井賢一

特効・2D ワークス：益子典子

編集：吉武将人

音響監督：えびなやすのり

音楽：坂部剛

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：GEEKTOYS

製作：「デート・ア・ライブIV」製作委員会

キャスト

五河士道：島崎信長

夜刀神十香：井上麻里奈

鳶一折紙：富樫美鈴

五河琴里：竹達彩奈

四糸乃：野水伊織

時崎狂三：真田アサミ

八舞耶倶矢：内田真礼

八舞夕弦：ブリドカットセーラ恵美

誘宵美九：茅原実里

七罪：真野あゆみ

本条二亜：生天目仁美

星宮六喰：影山灯

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)2021 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIV」製作委員会