Mrs. GREEN APPLE「ただいま！」休止期間中は何してた？

Mrs. GREEN APPLEが、4月4日(月)放送のTOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」に出演。1年ぶりの登場ということで、休止期間中に行っていたことを伝えました。Mrs. GREEN APPLEは、2017年10月からSCHOOL OF LOCK! のコーナーである「ミセスLOCKS!」を担当。「フェーズ1」の終了を伝えた後の2020年9月からは大森が1人で声を届け、2021年3月で休止していました。大森元貴 (Vo/Gt):2020年7月から活動を休止していた僕たちですが、フェーズ2開幕! ということで、活動を再開しました!若井滉斗 (Gt):いや~ありがとうございます! ただいま!藤澤涼架 (Key):ただいまですよ、本当に!大森:うれちぃなぁ~。若井:うれちぃ……! そして、2021年3月30日をもって休講していたこのミセスLOCKS!も、帰ってきましたー!大森・藤澤:あ~~~ただいま~~泣くぅ~~~(笑)。藤澤:僕と若井先生は、1年半ぶりの登場ですって!若井:そうなんですよ! 僕も25歳になりますし、藤澤さんも……。藤澤:はい、28歳になりました!大森: Mrs. GREEN APPLEの活動休止期間、そしてミセスLOCKS! が休講している間、僕たちはですね……何をしていましたか?若井:何してた……?藤澤:休止期間……ねっ! あらたまっちゃうけど(笑)。全員:(笑)。大森:みんな気になるよね。2人は、共同生活とかしてたんだよね。藤澤:そうなんですよ。休止期間って言うと、それぞれが各々やってたのかな、って思うかもしれないけど、結構ずっと一緒にいたね。若井:ずっと一緒にいて……。大森:まあコロナとかもあったしね。若井:そうなのよ。大森:僕はソロをやったり、「ミセスLOCKS!」も僕が1人でやってたの……聴いてた?藤澤:聴いてた聴いてた。若井:毎週聴いてたよ。大森:改めて、フェーズ2を迎えた僕たちMrs. GREEN APPLEを、これからもよろしくお願いします!この日の放送では、久しぶりに出演した「ミュージックステーション」の感想やサポートメンバーの紹介、新曲「ニュー・マイ・ノーマル」についても話しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/