やっと手に入れたスマホにチェーンメール「こういうの信じない!?」新中1の対応は？

ラジオの中の学校・TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。4月4日(月)の放送では、この日からを番組の新学期とし、初めてメッセージを投稿したリスナーに電話でインタビューしていきました。そのなかから、スマホを手に入れた途端にネットのモラルが試される状況になってしまった新中1リスナーと、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭のやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は新学期ということで、SCHOOL OF LOCK! を聴いている生徒(リスナー)のキミのひとこと自己紹介を、学校掲示板に書き込んでもらいたいと思います。その自己紹介をもとに、電話で話をしていきたいと思います!この春、中学進学と同時にスマホを買いました。最近は、友達からLINEで呪いの手紙がたくさん届いて怖いです。みなさんならどうしますか?(12歳)こもり校長:もしもし! 初書き込みありがとう。スマホはいつ買ってもらったの?リスナー:3月の終わりです。ぺえ教頭:最近だ。今、いちばん楽しい時よ(笑)。こもり校長:自分の世界が一気に広がった感じがするでしょう?リスナー:はい(笑)。こもり校長:書き込みの内容が気になったんだけど、友達からLINEで呪いの手紙が届くってどういうこと?リスナー:10人ぐらいの友達とLINEを交換したら、その直後に8人から呪いのメールみたいなものが来ました。こもり校長:10人のうち8人来たの!?ぺえ教頭:高確率ですね(笑)。リスナー:はい……(笑)。こもり校長:俺、こういうの怖いんだよね。教頭は?ぺえ教頭:私は呪い返すからね(笑)。リスナー:(笑)。こもり校長:それってどんな内容なの?リスナー:このメールを20人以上に送ると、成績が上がるとか友達が増えるとか……もし送らなければその真逆が起こる、というものです。ぺえ教頭:なるほどねぇ。こもり校長:20人に送ったの?リスナー:いや、1人も送っていません。こもり校長:お~。それはなんでなの?リスナー:なんか、大きなことに巻き込まれたくないし……。ぺえ教頭:すごく冷静じゃない!(笑)。こもり校長:賢いね~(笑)。巻き込まれたくもないし、「こういうのは……」みたいなものもあるのかな?リスナー:そういう感じです。こもり校長:こういうの信じない?リスナー:はい、信じません。ぺえ教頭:校長は信じてたの?こもり校長:俺は「信じない」と言いつつもビビってはいた(笑)。リスナー:(笑)。ぺえ教頭:これって、私たちで言うチェーンメールみたいなものだよね。時代が変わってもあるのね。こもり校長:そうだね。ぺえ教頭:これ、他の子は届いたら送っているのかな?リスナー:友達の1人に聞いてみたんですけど、『送った』って言ってました。ぺえ教頭:送ってるんだ……(笑)。こもり校長:いやぁ、すごい話だよね。まだスマホを手に入れてそんなに経っていないのに、早速ネットリテラシーを試されたっていう。ぺえ教頭:そうね、洗礼を受けているわね(笑)。リスナー:(笑)。ぺえ教頭:でも、送らなくていいんじゃない?こもり校長:まぁね(笑)。信じていないんだしね。ぺえ教頭:そうだね、成績下がらないからね(笑)。リスナー:(笑)。こもり校長:これからも、SCHOOL OF LOCK! をよろしくね!リスナー:よろしくお願いします!――このほかには……・「手動ドアと自動ドアをよく間違えるので、その特徴をラジオネームにした」という15歳のリスナー・「明日から寮に入るので、リアルタイムでは聴けなくなるかもしれない」という15歳のリスナーと電話をつなぎ、詳しく話を聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/