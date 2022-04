TVアニメ「ヒーラー・ガール」のBlu-ray情報が明らかに。上下巻構成のBlu-ray BOXで、上巻が7月27日、下巻が9月28日に発売される。

両巻とも収納ボックスとインナーケースのイラストはキャラクターデザインを務める秋谷有紀恵描き下ろし。映像特典として声優によるコーラスユニット・ヒーラーガールズが出演する「Healing Program Extra」やノンテロップオープニングおよびエンディング映像、音声特典としてキャストオーディオコメンタリーが収められ、封入特典として24ページの作品解説書が付属する。

上巻には映像特典のPV・CM集と「Anison Days×Healer Girls Extra『Feel You, Heal You ~serenite~』」を収録し、オープニングテーマ「Feel You, Heal You」のソロバージョンCDを同梱。下巻には映像特典の「Anison Days×Healer Girls Extra『Believe like Singing.』」が収録され、エンディングテーマ「Believe like Singing.」のソロバージョンCDが付いてくる。そしてA-on STOREやAmazon.co.jpなどの対象店舗では、Blu-ray BOXを両方購入した人に特典をプレゼント。描き下ろしイラストを使った上下巻収納ボックスが用意された。ボックスの絵柄は2種類で、店舗によって異なる。

加えて「ヒーラー・ガール」のオリジナルサウンドトラックが6月22日にリリース決定。さらにオープニングおよびエンディングテーマを収めたシングルの描き下ろしバックジャケットが公開された。虹がかかった空を背景に笑顔のかな、玲美、響、ソニアが描かれている。

またシングルの発売を記念した「オンラインおしゃべりイベント」を、7月3日にライブトークアプリ・WithLIVEで開催。イベント参加応募券は、本日4月4日から6月20日までに一部店舗を除くアニメイトまたはゲーマーズでシングルを予約・購入した人に配られる。応募者の中から抽選で選ばれた人はイベントに招待され、ヒーラーガールズのメンバー4人とのトークを楽しむことができる。

そのほかヒーラーガールズとMay J.による「残酷な天使のテーゼ」「ハナミズキ」のコラボ歌唱動画が、どちらも100万回再生を突破。「ヒーラー・ガール」は本日4月4日23時よりTOKYO MX、BS11で放送される。

※「Anison Days×Healer Girls Extra『Feel You, Heal You ~serenite~』」のsereniteのうち、1・2番目のeはサーカムフレックス付き、3番目のeはアキュートアクセント付きが正式表記。

シングル発売記念「オンラインおしゃべりイベント」

配信:WithLIVE

日時:2022年7月3日(日)第1部(アニメイト回)14:00~15:30 / 第2部(ゲーマーズ回)16:00~17:30

TVアニメ「ヒーラー・ガール」

TOKYO MX、BS11:2022年4月4日(月)より毎週月曜日23:00~

スタッフ

監督:入江泰浩

シリーズ構成・脚本:木村暢

キャラクターデザイン:秋谷有紀恵

音楽:高橋諒

アニメーション制作:Studio 3Hz

キャスト

藤井かな:礒部花凜

五城玲美:堀内まり菜

森嶋響:熊田茜音

矢薙ソニア:吉武千颯

烏丸理彩:高垣彩陽

渚笙子:東城日沙子

穂ノ坂しのぶ:高木美佑

(c) Healer Girl Project