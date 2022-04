『ヒーラー・ガール』BD情報公開！ May J.コラボ動画100万回再生

2022年4月4日よりTOKYO MX、BS11にて放送開始のTVアニメ『ヒーラー・ガール』のBlu-ray BOXの情報が公開された。上下巻構成で、メインキャストのヒーラーガールズが出演する番組『Healing Program Extra』やオーディオコメンタリーなどの映像特典も収録される。

また、2022年3月28日にYouTubeで公開されたMay J.×ヒーラーガールズ コラボ歌唱動画『残酷な天使のテーゼ』が100万回再生を突破した。

さらに、TVアニメ『ヒーラー・ガール』劇中歌アルバム/オリジナルサウンドトラックの発売も決定。『ヒーラー・ガール』OP/EDテーマCDアニメ描き下ろしバックジャケットが公開され、オンラインおしゃべりイベントの開催も決定した。

『ヒーラー・ガール』はコーラスユニット「ヒーラーガールズ」が声優を担当する完全新作オリジナルTVアニメ。

物語の舞台は、歌で病気やケガを治す「音声医学」が存在する世界。その音声医学の使い手である「ヒーラー」を目指す少女、藤井かなたちの活躍を描く。

第1話放送前にBlu-ray BOXの情報が公開。

上巻は2022年7月27日、下巻は9月28日のリリースとなる。

映像特典としてヒーラーガールズが出演する『Healing Program Extra』を収録。上巻が前編、下巻が後編となる。

またヒーラーガールズと、圧倒的な歌唱力とパワフルかつ繊細な歌声で幅広い世代から支持を受けているアーティストMay J.のスペシャルコラボ動画が一挙4本公開中。

超有名アニソン『残酷な天使のテーゼ』と、世代を超えて愛される名曲『ハナミズキ』をコラボ歌唱。さらに、コラボ前後でのトーク動画も公開。

『残酷な天使のテーゼ』『ハナミズキ』はYouTubeで100万回再生を突破している。

12曲収録のTVアニメ『ヒーラー・ガール』劇中歌アルバム 『Singin' in a Tender Tone』、TVアニメ『ヒーラー・ガール』オリジナルサウンドトラック、TVアニメ『ヒーラー・ガール』OP/EDテーマ ヒーラーガールズ『Feel You, Heal You / Believe like Singing.』のCDもリリースされる。

オンラインおしゃべりイベントも開催決定。これは対象店舗にて対象期間中にOP/EDテーマシングルを予約もしくは購入すると、イベント参加応募券がもらえ、応募すると抽選でオンラインおしゃべり会に招待されるというものだ。

歌をテーマにしているだけに様々な展開を行っている『ヒーラー・ガール』。今後の動きにも注目したい。

(C)Healer Girl Project