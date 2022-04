香取慎吾、2ndアルバム発売に先駆け「Trap」MV公開

香取慎吾が、2ndアルバム『東京SMG』を2022年4月13日に発売。それに先駆け前作『20200101(ニワニワワイワイ)』より「Trap」のMVを公開した。

前作『20200101(ニワニワワイワイ)』から約2年ぶりとなる2ndアルバム『東京SNG』。本アルバムは”タキシードが似合う音楽”をコンセプトに楽曲の質にこだわり、生バンドの演奏でビッグバンドからスタンダードジャズまで幅広いアプローチにトライしている。

<リリース情報>

香取慎吾

2ndアルバム『東京SNG』

発売日:2022年4月13日(水)

=CD収録曲=(3形態共通)※全11曲収録

1. 東京SNG

Written by Hiroaki Yamashita, Shutoku Mukai, Shingo / Arranged by Hiroaki Yamashita

2. こんがらがって(feat.H ZETTRIO)

Written by H ZETT M, Kana Yaginuma, Shingo / Arranged by H ZETTRIO

3. Catharsis(feat.WONK)

Written by WONK, Yanosuke, Shingo / Arranged by WONK

4. 今夜最高ね

Written by Sohsaku Ohtake, Shingo / Arranged by Yoichi Murata

5. ひとりきりのふたり(feat.ヒグチアイ)

Written by Ai Higuchi, Shingo / Arranged by Motoki Matsuoka

6. シンゴペーション(feat. Gentle Forest Jazz Band)

Written by Motoi Murakami, Gentle Kubota, Shingo /Arranged by Motoi Murakami

7. Mack the Knife

Composed by Kurt Weill / Lyrics by Bertolt Brecht / Arranged by Yoichi Murata

8. Slow Jam

Written by Mori Zentaro, ZIN, Shingo / Arranged by Mori Zentaro

9.Happy BBB(feat.田島貴男(Original Love))

Written by Takao Tajima, Naruhiro Gompa, Shingo / Arranged by Takao Tajima / Horn Arranged by Yoichi Murata

10. 東京タワー(feat.新しい学校のリーダーズ)

Original Artist:Hibari Misora / Composed by Toru Funamura / Lyrics by Toshio Nomura / Arranged by Yasuharu Konishi

11. 道しるべ

Written by Takeshi Ota, Gekidanhitori, Shingo / Arranged by Takeshi Ota(Takarazuka Revue Company)

●通常BAN!

【CD】

価格¥:3300円(税込)

●初回限定・GOLD BANG!【CD+LPサイズ紙ジャケット(縦30cm×横30cm)】

価格:4400円(税込)

●初回限定・観るBANG!【CD+DVD】

価格:4400円(税込)

(「東京 SNG」「東京タワー」MV 収録予定)

各配信サイト

https://shingokatori.lnk.to/TOKYOSNG

<ライブ情報>

「香取慎吾 二〇二二年 四月特別公演 東京SNG」

2022年4月16日(土)~5月6日(金)東京・明治座

全22公演

https://tokyosng-meijiza.com

香取慎吾 オフィシャルサイト:https://atarashiichizu.com