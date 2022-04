『Yogibo WEリーグ』の第17節が2日と3日に行われ、首位を走るINAC神戸レオネッサが2位の日テレ・東京ヴェルディベレーザに敵地で快勝。1試合未消化ながら勝ち点差を「9」に広げて首位の座を堅持した。

勝ち点6差に迫りI神戸をホームに迎えた東京NBだったが、21分にGKのパスミスから田中美南にボールを奪われ、先制を許す展開に。幸先よく先手を奪ったI神戸は37分、右サイドのクロスからボックス内で混戦となり、最後は阪口萌乃の糸を引くような低い弾道のシュートがゴール左に決まって加点。さらに58分にもボックス左から中島依美のリターンパスを受けた阪口のコントロールショットがゴール右に決まって試合を決定づけた。その後、1点を返されたが敵地で3-1の勝利を収めたI神戸が、さらなる独走体制に入った。

その他、三菱重工浦和レッズレディースと大宮アルディージャVENTUSによる“さいたまダービー”は、ホームの浦和が29分に細かいパス交換で大宮Lの守備陣を幻惑し、猶本光のゴールで先制。その後も清家貴子のスピードをを生かしてゴールに迫ったが追加点を奪うことはできなかった。すると72分、センターサークル付近でのボール奪取から大宮Lの髙橋美夕紀がロングシュートを狙うと、これがゴールネットを揺らして試合は振り出しに。さらに86分には有吉佐織が強烈なミドルを突き刺して2−1でダービーを制した。

第17節の試合結果と順位表、第18節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 2-0 マイナビ仙台レディース

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 1-3 INAC神戸レオネッサ

AC長野パルセイロ・レディース 0-0 ちふれASエルフェン埼玉

三菱重工浦和レッズレディース 1-2 大宮アルディージャVENTUS

アルビレックス新潟レディース 1-2 ノジマステラ神奈川相模原

WE ACTION DAY:サンフレッチェ広島レジーナ

■順位表

(※カッコ内は勝ち点/得失点差)

1位 I神戸(33/+19)

2位 東京NB(26/+13)

3位 浦和(26/+9)

4位 千葉L(25/+4)

5位 マイ仙台(22/+10)

6位 大宮V(17/-6)

7位 新潟L(13/-6)

8位 AC長野(13/-8)

9位 N相模原(11/-10)

10位 S広島R(9/-12)

11位 EL埼玉(9/-13)

■次節の対戦カード

▼4/16(土)

13:00 I神戸 vs AC長野

14:00 N相模原 vs S広島R

▼4/17(日)

13:00 仙台 vs 新潟L

13:00 大宮L vs 千葉L

14:00 EL埼玉 vs 東京NB

WE ACTION DAY:浦和