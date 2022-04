明治安田生命J2リーグ第7節の11試合が30日に行われた。

ここまで無敗を維持して首位を走る横浜FCは、ホームで琉球と対戦。立ち上がりの5分、前線での奪取からボックス手前でボールを受けた小川航基がコントロールショットを決めて先制に成功する。さらに10分にはサイドチェンジから右サイドでボールを持った山下諒也がボックス内にセンタリングを送り、これを小川がスルーすると、ファーサイドでフリーの伊藤翔がネットを揺らしてリードを広げた。

横浜FCは20分にも山下のクロスから、ファーサイドでクリアボールに反応した伊藤が左足で豪快なボレーを突き刺して3点目を奪った。その後、琉球に1点を返されたが、最後まで集中力を切らさずにプレーし続けた横浜FCがリードを守って連勝。首位の座と共に開幕から続いている無敗もキープした。

横浜FCと共に無敗を維持する東京Vは大分と対戦。序盤から大分にペースを握られる厳しい展開となったが、前半終了間際の43分に左サイドの梶川諒太が起点となり、最後はインナーラップしてきた加藤蓮がマークを外して右足でシュート。これがゴール右に決まり、加藤のJ初ゴールで先手を奪った東京Vが最後までリードを守って勝ち点3の獲得に成功。同日の試合で千葉と引き分けた町田をかわして2位に浮上した。

また、山口と大宮の“オレンジ・ダービー”は、スコアレスのまま迎えた71分、CKの流れからゴール前にいた沼田駿也の腿に当たったボールがゴールへ。結局、このゴールが決勝点となり、山口が5戦ぶりの白星を手にした。一方、最下位の大宮は連敗となり、開幕から唯一勝ち星のない状況が続いている。

その他、今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

▼4月3日(日)

秋田 3-1 岩手

熊本 1-2 新潟

山形 0-1 岡山

栃木 0-2 金沢

群馬 2-1 水戸

町田 1-1 千葉

横浜FC 3-1 琉球

甲府 2-3 仙台

山口 1-0 大宮

徳島 0-0 長崎

東京V 1-0 大分

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FC(22/+8)

2位 東京V(18/+9)

3位 町田(17/+9)

4位 仙台(14/+1)

5位 新潟(12/+2)

5位 岡山(12/+2)

7位 金沢(12/+2)

8位 山口(11/+2)

9位 群馬(11/0)

10位 秋田(11/0)

11位 千葉(11/0)

12位 岩手(11/-3)

12位 栃木(11/-3)

14位 徳島(10/+2)

15位 大分(9/0)

16位 熊本(9/-3)

17位 長崎(8/-1)

18位 水戸(7/-2)

19位 山形(6/-1)

20位 甲府(6/-6)

21位 琉球(4/-10)

22位 大宮(3/-8)

■次節の対戦カード

▼4月9日(土)

13:00 岩手 vs 群馬

14:00 大宮 vs 甲府

14:00 長崎 vs 町田

15:00 東京V vs 熊本

17:00 琉球 vs 岡山

▼4月10日(日)

14:00 仙台 vs 山口

14:00 山形 vs 秋田

14:00 千葉 vs 横浜FC

14:00 新潟 vs 栃木

14:00 金沢 vs 水戸

14:00 大分 vs 徳島