木村拓哉「みんながいてくれたから最後までやることができた」コロナ禍で駆け抜けたライブツアーを振り返る。

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月27日(日)の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。2年ぶりのライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」を振り返りました。ライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」が3月6日(日)に千秋楽を迎えたばかりとあって、番組にはたくさんの感想メッセージが届きました。今回は、そのなかから2通のメッセージを紹介。コロナ禍で駆け抜けたツアーを振り返りました。<リスナーからのメッセージ>ライブが無事に開催され、完走されたこと感無量です! すごく元気をもらえたし、今まで涙でウルウルしたことはあるけど、あんなに涙が溢れて止まらない経験は初めてでした。キャプテン(※本番組での木村の呼称)の「俺のCREWなら乗り越えられる!」「絶対に腐るなよ!」の言葉を胸に、次の目的へこれからもついていきます!(38歳 女性)<リスナーからのメッセージ>初めてキャプテンのライブ、3月5日(土)の横浜・ぴあアリーナに主人と中学生の息子と参加させていただきました。息子にとってキャプテンはゲームのなかのヒーロー。主人はキャプテンと同年代で私もそうでしたが常に生活の一部にキャプテンがいた世代です。ライブ中に降ってきた“銀色の羽”。ゲットできないでいたら、なんと息子から「はい」と1枚手渡され感激していたところ、お隣の方からは「よかったですね」とお声がけいただき、帰りの列では、ファンの方から息子にたくさんの羽をサッと手渡していただき、その後、いただいた羽はまだ持っていないライブ参加者様たちに1枚ずつ渡して喜んでいただくなど、本当に素敵なライブでした。帰宅後は主人、息子、私ともに羽をスマホに挟ませていただきました。最高にハッピーな時間をありがとうございました(48歳 女性)ちなみに“銀の羽”とは、「Let's go Next Destination with me」のメッセージが入った“銀テープ”のこと。木村は「無事に開催することができ、完走することができたのは、本当にまわりのスタッフのみなさんの協力と、あとはステージ上で一緒にパフォーマンスしてくれたダンサーのみんな、そしてバンドのメンバーがいてくれて初めて成立したことだったので、まずは現場のみなさんに本当に感謝しています」とツアーに携わった方々に向けて感謝を伝えます。「(そして何より)“マスク着用の上、声を一切出せない状況で客席に足を運んでくれたオーディエンスのみんなにも、本当に『ありがとう』を言いたいなと思います」と思いを伝えます。あらためて、「世の中ではまだ目に見えないウイルスが蔓延っていますし、それ以外にも目を覆いたくなるような戦争のニュースが流れてきているなかで、直接的な関係はないにせよ、自分がライブというものをやることを、どういうふうに捉えたらいいのかなと、正直考えた部分はあったのですが、自分がやるべきこと、自分ができることを全力でやることが今なのかなと思って、ステージに上がらせていただきました」と語ります。そして、最終公演時のコンディションについての告白も。「初めての経験だったんですけど“あれっ!? 声が出ない……”っていう状況になってしまっていたんです。でも、そこには温かく迎えてくれる客席のみんながいてくれたり、バンドのメンバーがこっちを見ながら“大丈夫! 大丈夫!”みたいな顔で見てくれていたり、客席のみんなが一切声を出せないという状況下ではあったんですけど、みんなの目から伝わってくるものが非常にあって、僕もエネルギーに変えさせていただいて、1曲1曲を表現することができたんじゃないかな」と思いを語ります。また、ライブではお客さんが声を出せないことにも触れ、「声でのレスポンスは全然できなかったんですけど、ステージ上から客席を見渡したときに、“わりと男性の方が来てくださっていたな”っていうのがすごく印象的でした。正直うれしいですよね。同性の方たちが音楽に合わせてリズムを取ってくれていたり、自分が拳を突き上げたら同じように拳を突き上げてくれたり。(会場に)来てくださった方々から『元気をいただいてありがとうございます』っていう声をいただくんですけど、それは逆に僕が言いたい言葉というか。みんながいてくれたから最後までやることができたっていうのが本当のことなので」と思いの丈を打ち明けます。さらに、ファンに向けて「僕は、本当に言い足りないぐらいの『ありがとう』をみなさんに言いたいです。会場にみんながいてくれるだけで、本当に充分ですよ。マスクの上から見えるみんなの目があれば、僕は全然いけますね」と笑顔で語りました。次回4月3日(日)の放送もお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/