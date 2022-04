村上春樹も「L」と「R」の発音が苦手!? 発音の区別が少しずつ付くようになる「R＆L、村上メソッド」とは？

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。3月27日(日)の放送は「村上RADIO~春よ来い、春待ちソングズ2022~」をお届けしました。今回のテーマは「春待ちソングズ」。村上さんが、春を待ち受けるのにふさわしいと思える音楽を、自宅にあるレコードやCDの中からセレクトしてオンエア。村上さんの解説とともにお届けしました。この記事では前半3曲について話した概要を紹介します。春といえば桜、桜といえば春。モダン・ロマンスが歌う“Cherry Pink And Apple Blossom White”。もともとはペレス・プラードが1950年代にヒットさせたナンバーですが、モダン・ロマンスがしっかり変態的にカバーして1982年に再ヒットさせました。このヴィジュアル、なかなかすごいです。もしよかったら見てください。リチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタイン2世がつくった名作ミュージカル「オクラホマ!」の中の1曲「飾りのついた四輪馬車(“The Surrey With The Fringe On Top”)」を、ペギー・リーが歌います。Surrey というのは座席が2列、4人が乗れる四輪馬車のことで、その屋根にひらひらと縁(ふち)飾りがついているんです。この曲を聴くといつも、僕はうららかな春の情景が目に浮かんできます。このペギー・リーの歌は、ジャック・マーシャルが、「チャチャチャ」風にアレンジしたもので、洒落ていて、明るく軽快です。ややこしいことは何もありません。1960年の吹き込み、お気楽な良き時代だったんですね。「飾りのついた四輪馬車」。昔、冗談で「さかりのついた四輪馬車」って言ってたんだけど、くだらなさすぎて、あんまり受けなかったですね。くだらない冗談をつい言ってしまうのが僕の欠点です。なかなか直りません。それから、やはり女性歌手ジャネット・サイデルが歌う「ポルトガルの4月」を聴いてください。ジャネット・サイデルはオーストラリアの女性歌手で、独特のリラックスした歌声で日本でも人気があったんだけど、2017年に62歳で亡くなりました。この人のブロッサム・ディアリーのトリビュートアルバム、なかなかチャーミングで素敵でした。それでは「ポルトガルの4月」、2005年の吹き込み、ウクレレの音色が心をそそります。4月のポルトガル、行ってみたいですね。日本人って英語のLとRの発音が苦手ですよね。実を言うと、自慢じゃないですけど僕も不得意です。とくにLとRが続けて出てくると、苦労します。アメリカにミラーっていうビールがありまして、スペルはMillerなんだけど、これがなかなか通じないんです。Miller Liteはアルコール分が少なくて、昼間飲むのにちょうどいいんですが、アメリカのバーでMiller Liteって注文してもしばしば、“Excuse me”とか“What?”とか聞き返されてめげます。で、あきらめてBud Lightを飲んだりします。残念です。Miller Lite、わりに好きなんですけどね。次は「4月の思い出(“I'll Remember April”)」をかけますが、このタイトルにはLが3つ、Rが3つ入っています、それがだいたい交互に出てくるんで、発音に苦労します。それをピアニスト、エロル・ガーナーが演奏すると、Erroll Garner Plays”I'll Remember April“と、Lが6個、Rが7個になって、難度がますます高まります。しかし、これを何度も繰り返していると、そのうちにだんだん舌が馴れて、RとLの発音が少しずつ区別できるようになってきます。しっかり練習してみてください。これを僕は「R&L、村上メソッド」と名付けています。Erroll Garner Plays “I'll Remember April”。いやしかしこれ難しいですよね。オリジナルLPでおかけします。<番組概要>番組名:村上RADIO~春よ来い、春待ちソングズ2022~放送日時:3月27日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/