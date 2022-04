全国のソメイヨシノは東京・上野公園が源流!? 研究チームが遺伝子解析で発表

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ONE MORNING」。この記事では、3月21日(月・祝)~3月25日(金)の放送から、ニュースを象徴する1つの数字にスポットを当てるコーナー「SUZUKI TODAY’S KEY NUMBER」で取り上げたトピックを紹介します。

◆サクラ、上野の4本が源流?

公益財団法人「かずさDNA研究所」などの研究チームが3月16日(水)に発表した研究結果によると、全国のソメイヨシノは、東京の上野公園に植えられている4本から広がった可能性が高いとしています。

研究チームは、ソメイヨシノの原木や原木に近いとされていた上野公園の4本を含む、全国各地の46本のソメイヨシノの遺伝子を解析。すると、各地のソメイヨシノは大きく6つのグループに分かれ、上野公園の4本がそのうちの4つのグループにそれぞれ含まれていることがわかりました。

また、遺伝子の解析から4本は原木ではないものの、1本はソメイヨシノの元となったとされる桜と比べると、遺伝子の変異が極めて少ないことから、ソメイヨシノの原木に遺伝的に最も近いと考えられ、上野公園の4本の枝を接ぎ木としてソメイヨシノの苗が作られ、全国各地に広がった可能性が高いとしています。

ユージは、「桜ってそうなんだね! ソメイヨシノは上野公園のたった4本から始まって、接ぎ木で今は日本全国で見られる桜なんですね」と感心しきりでした。

◆拾った人に4億円

去年1年間に、警視庁に届いた落とし物の届出件数が282万7,203件だったことがわかりました。過去最多だった2019年のおよそ415万件に比べ、3割減。警視庁に届いた現金の落とし物はおよそ34億円で、落とし主が現れなかったため、拾った人に引き渡されたのは、なんと約4億円でした。

なお、警視庁ではWeb上での遺失届の受付を開始。これは、専用サイトに落とし主が遺失物の特徴や連絡先を入力することで、警察が該当する拾得物を見つけたら本人に知らせるというもの。

ユージは、この日かけていたメガネを約2年前に紛失したときのことを回顧。「タクシーのなかで落としたのは確実なんだけど、レシートをもらわなかったからタクシー会社がわからなくてすごく困って……」と振り返り、都道府県警察における遺失物の公表ページから検索していくつかヒットしたところに問い合わせて、無事に見つけることができたことを明かしました。

◆およそ90種、130点のロボット

ロボットと人間の関係性を探る特別展「きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ?」が、3月18日(金)から、東京・日本科学未来館で始まりました(開催期間:8月31日(水)まで)。この特別展では、およそ90種、130点ものロボットが展示されています。

なかでもユージが興味津々だったのが、ニューロスカイの「necomimi」の体験ブース。これは猫耳型のカチューシャに内蔵されたセンサーで脳波を読み取り、猫の耳で脳の状態を表現するというもの。例えば、集中すると猫の耳が立って「ニャー」と鳴き、リラックスすると猫の耳が寝てゴロゴロと音がして、さらにリラックスしつつ集中できるとゾーン状態(超集中状態)になり、猫の耳が左右に動きます。ユージは、「これをつけてラジオをやりたい」と笑顔をのぞかせていました。

◆27日はオンライン花見の日

株式会社ドローンエンタテインメントによる「桜ドローンプロジェクト2022」が、3月27日(日)に開催。ドローンや360度カメラなどを用いて、日本の美しい桜をまるで鳥のような視点で眺める新しいお花見体験が楽しめます。

「オンライン花見の日」とは、株式会社ドローンエンタテインメントが制定したもので、日付は3月27日。ユージは「桜って地上から見てももちろん綺麗なんだけど、上空から見たら幹の見えないピンク色の桜だけが見えるわけじゃん? これは普段見られないからいいと思う」と関心を寄せていました。

◆300万ポンド寄付

ウクライナ救済と支援のために「コンサート・フォー・ウクライナ」が、英・バーミンガムで3月29日(火)に開催。このコンサートは、スパイス・ガールズのエマ・バントンが発起人となったもので、イギリスのITVで放送され、300万ポンド(およそ4億8,000万円)を超える放映収入が寄付されます。

このコンサートに参加したバンド、マニック・ストリート・プリーチャーズが戦争への思いを歌詞に綴った曲「If You Tolerate This Your Children Will Be Next」について、ユージは「悪いことや不条理に対して、声を上げずに黙っていると、負の連鎖で子どもたちの世代が同じ苦しみを味わってしまうというメッセージが込められています」と解説し、同楽曲をオンエアしました。

