木村拓哉「年齢は関係ないと思います」…30歳を過ぎての挑戦、長年の夢を叶えたリスナーに拍手

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月27日(日)の放送では、「リポビタン×Flow 頑張るリスナー応援企画」と題し、リスナーから寄せられたメッセージを紹介しました。<リスナーからのメッセージ>このたび、昔からの夢だった客室乗務員になりました! 30歳を過ぎて挑戦した夢でした。2年かかって合格したのですが、コロナの影響で入社までに、さらに2年かかってしまいました。現在は訓練も終えて、無事フライトしています。2年前、木村さんのライブ開催日が面接日でした(笑)。ライブ前に面接へ行って合格し、客室乗務員になって今年の名古屋公演(ライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」)に参加しました!1日でも早くチーフパーサーになれるよう毎日頑張っています。航空業界もコロナで大変ですが、お客さまが楽しそうにフライトされている姿を見るとうれしく思います。次の木村さんのライブでは、チーフパーサーになって参加できるよう、日々頑張ります!(34歳 女性)このメッセージに木村は、「すごいね。『30歳を過ぎて……』ってご自身では言っているけど、僕は年齢は関係ないと思います。“やりたい!”と思ったことを行動に移して夢を叶えているので。むしろ、“なりたい!”と思っていたものに、今なっているという現実が、一番拍手かなって思います。そして、(客室乗務員に)なったとしても、(そのことに甘んじることなく)次の目標が『チーフパーサー』と、ご自身でおっしゃっていますからね」と称えます。「飛行機のなかって、なんだか特別な空間ですよね。一時的とはいえ、“運命共同体”になるじゃないですか。なんか、あの空間好きなんだよね」と語りつつ、「チーフパーサーを目指して“毎日全力”の彼女に期待しています!」とエールを送りました。次回4月3日(日)の放送もお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/