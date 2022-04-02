TVアニメ「シャインポスト」が、7月より日本テレビおよびBS日テレで放送されることが決定。PV第1弾も公開された。

「シャインポスト」はコナミデジタルエンタテインメントとストレートエッジが手がけるメディアミックスアイドルプロジェクト。PV第1弾にはアイドルユニット・TINGSとなるメンバーが出会い、“絶対アイドル”になるべくレッスンに励む姿が収められた。

また5月14日に東京・山野ホールでは、TINGSとライバルグループ・HY:RAINのキャストによるイベントを開催。1部ではアニメ第1話の最速先行上映会、2部では2組の対バンライブが行われる。なお2部のライブは生配信される予定。詳細は後日発表される。

このほか本日4月2日から5月6日にかけて、HY:RAINのキャライラストとキャストのサインが入った色紙が週替わりで当たるキャンペーンを実施。第1弾では黒金蓮役の芹澤優、第2弾では唐林青葉役の高瀬くるみ、第3弾では唐林絃葉役の久保田未夢、第4弾では氷海菜花役の高柳知葉、第5弾では苗川柔役の香里有佐のサイン色紙に応募できる。欲しい人は「シャインポスト」プロジェクトの公式Twitterアカウントをフォローし、キャンペーン対象ツイートをRTしよう。

TVアニメ「シャインポスト」

2022年7月より日本テレビ「AnichU」枠およびBS日テレで放送

スタッフ

原作：コナミデジタルエンタテインメント、ストレートエッジ

世界観設定・小説執筆：駱駝

監督：及川啓

シリーズ構成：SPP

脚本：駱駝、樋口達人

キャラクターデザイン原案：ブリキ

キャラクターデザイン：長田好弘

音楽プロデューサー：木皿陽平（Stray Cats）

アニメーション制作：スタジオKAI

キャスト

青天国春：鈴代紗弓

玉城杏夏：蟹沢萌子

聖舞理王：夏吉ゆうこ

祇園寺雪音：長谷川里桃

伊藤紅葉：中川梨花



螢：大橋彩香



黒金 蓮：芹澤 優

唐林青葉：高瀬くるみ

唐林絃葉：久保田未夢

氷海菜花：高柳知葉

苗川 柔：香里有佐



兎塚七海：野口衣織

広瀬実唯菜：齋藤樹愛羅

TINGS×HY:RAIN キャスト出演イベント

日程：日時：2022年5月14日（土）

会場：東京都 山野ホール

出演：鈴代紗弓、蟹沢萌子、夏吉ゆうこ、長谷川里桃、中川梨花、芹澤優、高瀬くるみ、久保田未夢、高柳知葉、香里有佐

第1部「TVアニメ『シャインポスト』第1話ワールドプレミア!!!!!」

時間：13:15開場、14:00開演

第2部「TINGS LIVE JOURNEY ep.01 ～Departure～ Mini Live Event “Black or White? SPRING BOUT”」

時間：17:15開場、18:00開演

(c)Konami Digital Entertainment,Straight Edge Inc./シャインポスト製作委員会