村上春樹「なんだかほっこりして、いかにも春らしい気持ちになれる歌」大西順子の新譜に小野リサが参加した楽曲を紹介

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。3月27日(日)の放送は「村上RADIO~春よ来い、春待ちソングズ2022~」をお届けしました。今回のテーマは「春待ちソングズ」。村上さんが、春を待ち受けるのにふさわしいと思える音楽を、自宅にあるレコードやCDの中からセレクトしてオンエア。村上さんの解説とともにお届けしました。この記事では中盤3曲について話した概要を紹介します。去年のヴァレンタイン・デーに、TOKYO FM主催でおこなわれた「MURAKAMI JAM ~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~」で、大西順子さん率いる「村上JAMボサノヴァバンド」と小野リサさんが共演しまして、これがすごく評判よかったんですけど、順子さんとリサさんもずいぶん気が合ったみたいで、このあいだ発売された順子さんの新譜CD『Grand Voyage』では、2人の共演が再現されています。順子さんの作った曲に、リサさんがポルトガル語の歌詞をつけて歌っています。タイトルは「オーガンジーの花(“Flor de Organdi”)」。とても美しいメロディーをもった曲で、ポルトガル語の歌詞が実にぴったりと合っています。ちなみにこのCD、僕が解説みたいなエッセイを書いています。なんだかほっこりして、いかにも春らしい気持ちになれる歌です。聴いてみてください。もちろんギターはリサさん自身が弾いています。春らしく軽快な曲を2曲続けて聴いてください。フォー・シーズンズの歌う「Idaho(アイダホ)」。アイダホ州がどれほど風光明媚で魅力的なところか、郷土愛を歌い上げたような曲です。1969年にリリースされたアルバムに入っていましたが、それまでのフォー・シーズンズ・サウンドとはひと味違う、興味深い音を聴かせてくれます。メンバーの1人であり、フォー・シーズンズのヒットソングのほとんどを手がけているボブ・ゴーディオが作曲したんだけど、ゴーディオ自身はニューヨークのブロンクス出身で、アイダホ方面とはぜんぜん縁がなく、それがなんでアイダホ賛歌かというと、フォー・シーズンズの積年のライバルだったビーチボーイズに対抗するためだったと言われています。つまりビーチボーイズの本拠地・南カリフォルニアとは、ほぼ対極にある内陸の土地として、わざわざアイダホを選んだんだと。アイダホっていうと、僕らはポテトくらいしか思いつけないんですけど、この歌詞を聴いているとだんだん理想郷のように思えてきて、春先のアイダホを訪れてみたいなという気持ちになります。それからハース・マルティネスの歌う「5/4 Samba(ファイブ・フォー・サンバ)」。4分の5拍子でサンバを演奏するっていうちょっと不思議な曲ですが、このノリが意外にご機嫌です。聴いているとクセになります。聴いてみてください。1998年にジョン・サイモンのプロデュースで吹き込まれたものです。それではフォー・シーズンズの歌う「Idaho」、そしてハース・マルティネスの「5/4 Samba」。続けてどうぞ。<番組概要>番組名:村上RADIO~春よ来い、春待ちソングズ2022~放送日時:3月27日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/