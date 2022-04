LiSA「実はずっと密着」ドキュメンタリーがNetflixで独占配信

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。近況として、自身のドキュメンタリーがNetflixで配信されることを報告しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」3月30日(水)放送分)LiSA:LiSAの10周年を記念した企画「10個のi」、最後の1個が発表になりました!10周年プロジェクトに密着したドキュメンタリー『LiSA Another Great Day』が、2022年の秋にNetflixで独占配信されることが決定しました!実はずっと密着していただいていました。結構長い時間、毎日のようにいてくださったので、どんな映像になっていくんだろう……? と思っています(笑)。特にこの1、2年は世界の環境もどんどん変わってきたし、私自身の活動の仕方もいろいろ試行錯誤しながら、思考や気持ちも変化して……いろんなことがあった年だったので、その時間をどんなふうにドキュメンタリーとして届けられるんだろうな、と私も楽しみにしています。みなさん、お楽しみに!このほかには、3月30日に発売された書籍「10th Anniversary Complete Book LiS“A”ni!」と、4月13日に発売されるライブBlue-ray&DVD「LiVE is Smile Always~unlasting shadow~ at Zepp Haneda(TOKYO)」のティザー映像第2弾の公開を紹介。この完全数量生産限定盤に入ってるライブCDから「炎」を初オンエアしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/