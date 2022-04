『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL』第1話、少女の目覚め！

2022年4月3日(日)から放送開始予定のTVアニメ『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL』、その第1話の先行カット&あらすじが到着した。

またノンテロップオープニング映像も公開されている。

さらに、pixivにて開催された「ブラック★★ロックシューター DAWN FALL 放送直前記念イラストコンテスト」の結果も発表された。

『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL』は、「ブラック★ロックシューター」シリーズの最新作。イラストレーターhukeがデザインし、2007年12月26日にイラスト投稿サイトpixivや自身のブログで発表したオリジナルキャラクターだ。

このイラストに着想を得て、supercellのryoが楽曲を作り、hukeが映像を付けて、2008年6月13日に動画投稿サイトのニコニコ動画に投稿された動画「ブラック★ロックシューター」は、770万再生を超えている(2022年1月現在)。その後、TVアニメ化も行われた。

『ブラック★★ロックシューター DAWN FALL』の舞台は、西暦2062年。労働力の大幅な自動化プロジェクトの失敗後、その中核となる人工知能アルテミスが人類との戦いを選んだ末、荒廃した二十年後の地球。とある基地の地下研究施設で目覚めた少女エンプレスは、人類とアルテミスの戦いに巻き込まれていく。

第1話は2022年4月3日(日)から順次放送・配信予定。あらすじ&先行カットはこちら!

<ep1 The Good, The Bad & The Mechanics>

労働力の大幅な自動化プロジェクトであるエリシオン計画が失敗し、その中核となる人工知能アルテミスが人類との戦いを選んだ末、荒廃した二十年後の地球。

とある基地の地下研究施設で、ひとりの少女、エンプレスが目覚める。

だが彼女には以前の記憶がない。基地内で貴重な水を集めていた幼い兄妹、ノリトとミヤと出会いともに地上を目指すエンプレス。

だが目の前にはたくさんの敵の姿が。エンプレスたちは次第に追い詰められていく。

アニメ放送に先駆け、ノンテロップOP映像が公開されている。

また、イラストコミュニケーションサービス「pixiv(ピクシブ)」 にて開催された「ブラック★★ロックシューター DAWN FALL 放送直前記念イラストコンテスト」の結果も発表された。

最優秀賞はsaki / 佐木さんの作品となっている。

(C)B★RS/ブラック★★ロックシューター DAWN FALL製作委員会