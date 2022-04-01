7月29～31日に新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '22」の出演アーティスト第1弾、全50組が発表された。
30日のヘッドライナーは2012年以来、10年ぶりに「FUJI ROCK」に出演するジャック・ホワイト。31日は全米を代表する新世代ディーバ・ホールジーがフジロック初登場でヘッドライナーを務める。
さらにボノボ、Foals、ムラ・マサ、トム・ミッシュ、Dawes、Hiatus Kaiyote、ジョナス・ブルー、シド、アーロ・パークス、Black Pumas、Dinosaur Jr.といった面々の出演が決定。日本からは東京スカパラダイスオーケストラ、ハナレグミ、PUNPEE、ずっと真夜中でいいのに。らが登場する。
FUJI ROCK FESTIVAL '22
2022年7月29日（金）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
ボノボ / Dawes / Hiatus Kaiyote / ジョナス・ブルー / シド / D.A.N. / Kikagaku Moyo / Michael Kaneko / Night Tempo / OGRE YOU ASSHOLE / Original Love / SPECIAL OTHERS / WONK / and more
2022年7月30日（土）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
ジャック・ホワイト / Foals / アーロ・パークス / Black Pumas / Dinosaur Jr. / 東京スカパラダイスオーケストラ / CreativeDrugStore / The fin. / GLIM SPANKY / GRAPEVINE / KYOTO JAZZ SEXTET feat.森山威男 / 中納良恵 / 折坂悠太 / 崎山蒼志 / Say Sue Me / SHERBETS / スネイル・メイル / toconoma / and more
2022年7月31日（日）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
ホールジー / ムラ・マサ / トム・ミッシュ / ハナレグミ / PUNPEE / ずっと真夜中でいいのに。 / Altin Gun / Elephant Gym / Fontaines D.C. / go!go!vanillas / 石崎ひゅーい / Japanese Breakfast / Kroi / マカロニえんぴつ / 中村佳穂 / Nariaki Obukuro / 思い出野郎Aチーム / 角野隼斗 / Superorganism / and more
※Altin Gunの「u」はウムラウト付きが正式名称。