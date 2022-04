山下達郎のニューアルバム「SOFTLY」が、6月22日にリリースされる。

山下がオリジナルアルバムを発表するのは、2011年8月にリリースされた「Ray Of Hope」以来実に11年ぶり。「光と君へのレクイエム」「CHEER UP! THE SUMMER」「REBORN」「ミライのテーマ」「RECIPE(レシピ)」といったシングル曲のほか、CMソングとして発表され今回が初のCD化となる楽曲「LEHUA, MY LOVE」「SHINING FROM THE INSIDE」、さらにアルバムのための新曲など全15曲が収録される。既発曲にはすべて新たなミックスが施されている。

本作は“プレミアムCD”付きの初回盤、および通常盤の2仕様でリリースされる。初回盤のプレミアムCDには昨年12月にレギュラーラジオ番組「サンデー・ソングブック」の1500回記念として行われたアコースティックライブから7曲の音源が収められる。

山下は11年ぶりのアルバム発売に際し「今の音楽シーンの中で私に出来ることは何かを再確認するものとなりました」「いつものように今回もまた色々と試行錯誤のレコーディングでしたが、諸々の課題と対峙し乗り越えようとする意志があるうちは、まだ現役を続けられるかなと思っています」とコメントしている。YouTubeではアルバムに向けたトレイラー映像が公開中。

山下達郎 コメント

実に11年ぶりのオリジナル・アルバムです。

思うところあり、ここ十余年はライブ一辺倒で過ごして来ましたが、

ようやく完成したニュー・アルバムは、今の音楽シーンの中で私に出来ることは何かを再確認するものとなりました。

いつものように今回もまた色々と試行錯誤のレコーディングでしたが、

諸々の課題と対峙し乗り越えようとする意志があるうちは、まだ現役を続けられるかなと思っています。

山下達郎「SOFTLY」収録内容

01. フェニックス [2021 Version]

02. LOVE'S ON FIRE

03. ミライのテーマ

04. RECIPE (レシピ)

05. CHEER UP! THE SUMMER

06. 人力飛行機

07. うたのきしゃ

08. SHINING FROM THE INSIDE

09. LEHUA, MY LOVE

10. OPPRESSION BLUES(弾圧のブルース)

11. コンポジション

12. YOU(ユー)

13. ANGEL OF THE LIGHT

14. 光と君へのレクイエム

15. REBORN(リボーン)

初回限定盤プレミアムCD

「The Latest Acoustic Live」~Recorded Live, 2021/12/03 at Tokyo FM Hall, Tokyo~

01. ターナーの汽罐車

02. ポケット・ミュージック

03. あまく危険な香り

04. PAPER DOLL

05. パレード

06. BELLA NOTTE

07. HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS