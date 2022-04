公開中の映画「SING/シング:ネクストステージ」より稲葉浩志と長澤まさみのデュエットシーンがYouTubeで公開された。

「SING/シング:ネクストステージ」は、興行収入51億円を突破した映画「SING/シング」の続編。エンタテインメントの聖地で新しいショーを披露するという夢を抱いたコアラのバスター・ムーンとその仲間たちが、ショーをやり遂げるため新たな挑戦をする。日本語吹替え版には内村光良(ウッチャンナンチャン)、MISIA、長澤、大橋卓弥(スキマスイッチ)、斎藤司(トレンディエンジェル)らが前作に続いて登場し、さらにジェシー(SixTONES)、アイナ・ジ・エンド(BiSH)、稲葉が新たに参加している。

本日YouTubeで公開されたのは、15年以上音楽から遠ざかっていたクレイ・キャロウェイが、バスターらに背中を押されてステージに立つシーン。稲葉演じるクレイと長澤演じるアッシュは、U2「I Still Haven't Found What I'm Looking For」を歌い上げている。

稲葉はこの曲について「発売された当時、よく聞いていた曲。まさか自分が日本語の歌詞で歌うことになるとは想像していなかった。15年ぶりに人前で歌うという葛藤を超えてステージに立つクレイを、自分がアフレコの歌唱を終えた後に見て感慨深かった」とコメント。長澤は稲葉がクレイ役にキャスティングされたことについて「稲葉さんがやってくれるんだ!と驚きがありました。(キャスティングを)聞いた時の印象はぴったりすぎて楽しみでしかなかったです。稲葉さんの声を聴きながら歌った時は、しびれました。クレイを稲葉さんが演じて下さってよかったなと思いました」と語っている。