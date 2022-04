本日4月1日にBABYMETALから新たな“お告げ”があった。

4月1日はBABYMETALの界隈では“FOX DAY”と呼ばれる日。BABYMETALは昨年10月10日に“LEGEND(ライブ)”を封印することを宣言したが、今回は新展開としてバーチャルワールド「METALVERSE」を通じて、“我々の知らなかったBABYMETAL”を復元させる計画「THE OTHER ONE」の開始がアナウンスされた。「THE OTHER ONE」のティザー映像はYouTubeで確認できる。

また本日開設されたWebサイト「THE OTHER ONE PORTAL SITE」にて、「THE OTHER ONE」の詳細が明らかにされた。さらに誰も知らないもうひとつのBABYMETALの物語の謎を解く鍵となる作品「THE OTHER ONE - BLACK BOX」の販売が、A!SMARTでスタート。「THE OTHER ONE - BLACK BOX」には、パラレルワールドで繰り広げられる、まだ見ぬBABYMETALの世界が映し出されたフォトカードとともに、「METALVERSE」のアルゴリズムによって生成される、新たな楽曲やビジュアルの復元過程を、ランダムに現在進行系で体験できる「THE OTHER ONE - DIGITAL GALLERY」のアクセスコードが同梱される。