富士フイルムは4月1日、同社のイメージング製品や医療機器などの20製品で「レッドドット・デザイン賞」を受賞したと発表した。さらに20製品のうち、3製品では最高賞「Best of the Best賞」を受賞している。
レッドドット・デザイン賞は、ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンターが主催し、美しい外観だけでなく優れた機能・性能を備えたプロダクトに授与される国際的な賞。富士フイルムはカメラや医療機器、美容品であわせて20件受賞しており、中でもミラーレスデジタルカメラ「FUJIFILM G FX100S/GFX50S II」やワイヤレス超音波画像診断装置「iViz air」、ワイヤレス超音波画像診断装置「iViZ air コンベックス」の3件で最高賞「Best of the Best賞」を受賞した。受賞製品は以下の通り。
- ミラーレスデジタルカメラ「GFX100S/GFX50S II」
- ワイヤレス超音波画像診断装置「iViz air」（肺エコーガイド機能搭載）
- ワイヤレス超音波画像診断装置「iViZ air コンベックス」（膀胱尿量自動計測機能搭載）
- スマートフォン用プリンター”チェキ”インスタントカメラプリンター「instax Link WIDE」
- ハイブリッドインスタントカメラ”チェキ”「instax mini Evo」
- インスタントカメラ”チェキ”「instax mini 40」
- ミラーレスデジタルカメラ「GFＸシリーズ」用交換レンズ「FUJINON GF35-70mmF4.5-5.6 WR」
- ミラーレスデジタルカメラ「GFXシリーズ」用交換レンズ「FUJINON GF80mmF1.7 R WR」
- ミラーレスデジタルカメラ「Xシリーズ」用交換レンズ「FUJINON XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR」
- ミラーレスデジタルカメラ「Xシリーズ」用交換レンズ「FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR/23mmF1.4 R LM WR/33mmF1.4 R LM WR」
- ミラーレスデジタルカメラ「Xシリーズ」用交換レンズ「FUJINON XF27mmF2.8 R WR」
- ズームデマンド「FUJINON ERD-50A-D01」
- 放送用ズームレンズ「FUJINON UA125x8BESMP-V35F」
- 放送用ズームレンズ「FUJINON UA13x4.5BERD/18x5.5BE/24x7.8BERD」
- 内視鏡用送水装置「JW-3」
- 微生物由来成分分析装置「リムセイブ MT-7500」
- X線画像診断装置用小型拡張ユニット「EX-Mobile」
- 内視鏡システム「ELUXEO」用細径気管支用スコープ「EB-710P」
- 高機能UV クリア美容液「アスタリフト D-UVクリア ホワイトソリューション」