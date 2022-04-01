富士フイルムは4月1日、同社のイメージング製品や医療機器などの20製品で「レッドドット・デザイン賞」を受賞したと発表した。さらに20製品のうち、3製品では最高賞「Best of the Best賞」を受賞している。

  • 3製品での「Best of the Best賞」受賞は過去最多

レッドドット・デザイン賞は、ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンターが主催し、美しい外観だけでなく優れた機能・性能を備えたプロダクトに授与される国際的な賞。富士フイルムはカメラや医療機器、美容品であわせて20件受賞しており、中でもミラーレスデジタルカメラ「FUJIFILM G FX100S/GFX50S II」やワイヤレス超音波画像診断装置「iViz air」、ワイヤレス超音波画像診断装置「iViZ air コンベックス」の3件で最高賞「Best of the Best賞」を受賞した。受賞製品は以下の通り。

  • ミラーレスデジタルカメラ「GFX100S/GFX50S II」
  • ワイヤレス超音波画像診断装置「iViz air」（肺エコーガイド機能搭載）
  • ワイヤレス超音波画像診断装置「iViZ air コンベックス」（膀胱尿量自動計測機能搭載）
  • スマートフォン用プリンター”チェキ”インスタントカメラプリンター「instax Link WIDE」
  • ハイブリッドインスタントカメラ”チェキ”「instax mini Evo」
  • インスタントカメラ”チェキ”「instax mini 40」
  • ミラーレスデジタルカメラ「GFＸシリーズ」用交換レンズ「FUJINON GF35-70mmF4.5-5.6 WR」
  • ミラーレスデジタルカメラ「GFXシリーズ」用交換レンズ「FUJINON GF80mmF1.7 R WR」
  • ミラーレスデジタルカメラ「Xシリーズ」用交換レンズ「FUJINON XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR」
  • ミラーレスデジタルカメラ「Xシリーズ」用交換レンズ「FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR/23mmF1.4 R LM WR/33mmF1.4 R LM WR」
  • ミラーレスデジタルカメラ「Xシリーズ」用交換レンズ「FUJINON XF27mmF2.8 R WR」
  • ズームデマンド「FUJINON ERD-50A-D01」
  • 放送用ズームレンズ「FUJINON UA125x8BESMP-V35F」
  • 放送用ズームレンズ「FUJINON UA13x4.5BERD/18x5.5BE/24x7.8BERD」
  • 内視鏡用送水装置「JW-3」
  • 微生物由来成分分析装置「リムセイブ MT-7500」
  • X線画像診断装置用小型拡張ユニット「EX-Mobile」
  • 内視鏡システム「ELUXEO」用細径気管支用スコープ「EB-710P」
  • 高機能UV クリア美容液「アスタリフト D-UVクリア ホワイトソリューション」