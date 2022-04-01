中国出身のコスプレイヤーyamiが3月31日、自身のTwitterを更新し温泉ショットを披露した。
yamiは「一緒に温泉入るー?」とツイートし、水着姿での入浴ショットを披露。この投稿にファンからは「寒い日の温泉は最高!「チェックの水着も可愛くて似合ってる!」「こころも体も温まります」といった声が寄せられた。
一緒に温泉入るー？ pic.twitter.com/RgvifuSGiR— yami (@chanbaekkailu1) March 31, 2022
中国出身のコスプレイヤーyamiが3月31日、自身のTwitterを更新し温泉ショットを披露した。
yamiは「一緒に温泉入るー?」とツイートし、水着姿での入浴ショットを披露。この投稿にファンからは「寒い日の温泉は最高!「チェックの水着も可愛くて似合ってる!」「こころも体も温まります」といった声が寄せられた。
一緒に温泉入るー？ pic.twitter.com/RgvifuSGiR— yami (@chanbaekkailu1) March 31, 2022
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