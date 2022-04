山下達郎、11年振りオリジナルアルバム『SOFTLY』発売

山下達郎が、オリジナルアルバム『SOFTLY』を2022年6月22日に発売する。

本作は2011年に発売された『Ray Of Hope』以来、11年振り、通算14枚目のオリジナルアルバム。アルバムタイトルにはこの動乱の時代を音楽で優しく・柔らかく包み込みたい、との山下の想いが込められている。

映画『陽だまりの彼女』の主題歌であった「光と君へのレクイエム」、ドラマ『営業部長 吉良奈津子』の主題歌「CHEER UP!THE SUMMER」。そして、映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』の主題歌「REBORN」、さらに、細田守監督作品、映画『未来のミライ』のオープニングテーマ「ミライのテーマ」、日曜劇場『グランメゾン東京』の主題歌「RECIPE(レシピ)」などのシングルに加え、「JAL HAWAII Style yourself」篇CMソングの「LEHUA, MY LOVE」や、モデルのローラ出演、エステティックTBC/ソシエ エステティック TV-CMソング「SHINING FROM THE INSIDE」など、CM曲の初CD化音源も収録。完全新曲も多数収録され、11年間の集大成とも言える、全15曲のバラエティに富んだ内容となった。また、既存曲には全てニューミックスが施されている。

初回盤CDにのみ付属するプレミアムCDには、2021年12月3日に「サンデー・ソングブック1500回記念」としてTOKYO FMホールで行われたアコースティックライブから最新のライブ音源7曲が収録された。

さらに、山下達郎は6月11日から全国ホールツアー「山下達郎 PERFORMANCE 2022」を開催する。24都市47公演、6月から11月までの半年間のツアーとなり、ホールツアーは2019年以来、3年ぶりの開催となる。

・山下達郎 コメント:

実に11年ぶりのオリジナルアルバムです。

思うところあり、ここ十余年はライブ一辺倒で過ごして来ましたが、ようやく完成したニューアルバムは、今の音楽シーンの中で私に出来ることは何かを再確認するものとなりました。いつものように今回もまた色々と試行錯誤のレコーディングでしたが、諸々の課題と対峙し乗り越えようとする意志があるうちは、まだ現役を続けられるかなと思っています。

<リリース情報>

山下達郎

14thアルバム『SOFTLY』

発売日:2022年6月22日(水)発売

初回盤(2CD)

品番:WPCL-13359~60

価格:4400円(税込)

通常盤(CD)

品番:WPCL-13361

価格:3300円(税込)

アナログレコード(2枚組)

品番:WPJL-10155~6

価格:4620円(税込)

カセット

品番:WPTL-10004

価格:3300円(税込)

※初回盤CDのみ、最新アコースティック・ライブ音源7曲を収録したプレミアムCD付き!

=収録曲=

1. フェニックス [2021 Version] ~NHK・SDGsキャンペーン「未来へ17アクション」テーマソング~

2. LOVES ON FIRE

3. ミライのテーマ ~映画『未来のミライ』オープニングテーマ~

4. RECIPE (レシピ) ~TBS日曜劇場『グランメゾン東京』主題歌~

5. CHEER UP! THE SUMMER ~フジテレビ系木曜22時連続ドラマ『営業部長 吉良奈津子』主題歌~

6. 人力飛行機

7. うたのきしゃ ~映画『未来のミライ』エンディングテーマ~

8. SHINING FROM THE INSIDE ~エステティックTBC/ソシエ エステティック TV-CMソング~

9. LEHUA, MY LOVE ~「JAL HAWAII Style yourself」篇CMソング~

10. OPPRESSION BLUES(弾圧のブルース)

11. コンポジション ~NHKドラマ10『第二楽章』主題歌~

12. YOU(ユー)

13. ANGEL OF THE LIGHT ~Nikon企業CM曲~

14. 光と君へのレクイエム ~映画『陽だまりの彼女』主題歌~

15. REBORN(リボーン)~映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』主題歌~

(全15曲収録)

【プレミアムCD】※初回盤CDのみ

「The Latest Acoustic Live」

~Recorded Live, 2021/12/03 at Tokyo FM Hall, Tokyo~

1. ターナーの汽罐車

2. ポケット・ミュージック

3. あまく危険な香り

4. PAPER DOLL

5. パレード

6. BELLA NOTTE

7. HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS

(全7曲収録)

※2021年12月3日に「サンデー・ソングブック1500回記念」としてTOKYO FMホールで行われたアコースティック・ライブから貴重かつ最新のライブ音源7曲を収録。

<ライブ情報>

「山下達郎 PERFORMANCE 2022」

2022年6月11日(土)東京・J:COMホール八王子(八王子市民会館)

2022年6月17日(金)広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ

2022年6月21日(火)岡山・倉敷市民会館

2022年6月25日(土)愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

2022年7月1日(金)大阪・フェスティバルホール

2022年7月2日(土)大阪・フェスティバルホール

2022年7月9日(土)広島・広島文化学園HBGホール

2022年7月10日(日)広島・広島文化学園HBGホール

2022年7月16日(土)東京・NHKホール

2022年7月17日(日)東京・NHKホール

2022年7月23日(土)北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2022年7月24日(日)北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2022年7月29日(金)岩手・岩手県民会館 大ホール

2022年7月31日(日)福島・いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール

2022年8月5日(金)熊本・熊本城ホール メインホール

2022年8月7日(日)大分・iichikoグランシアタ

2022年8月12日(金)奈良・なら100年会館 大ホール

2022年8月14日(日)大阪・フェニーチェ堺 大ホール(堺市民芸術文化ホール)

2022年8月19日(金)東京・中野サンプラザホール

2022年8月20日(土)東京・中野サンプラザホール

2022年8月27日(土)福岡・福岡サンパレス

2022年8月28日(日)福岡・福岡サンパレス

2022年9月2日(金)大阪・フェスティバルホール

2022年9月3日(土)大阪・フェスティバルホール

2022年9月8日(木)愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

2022年9月9日(金)愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

2022年9月13日(火)群馬・高崎芸術劇場 大劇場

2022年9月16日(金)宮城・東京エレクトロンホール宮城

2022年9月20日(火)大阪・フェスティバルホール

2022年9月21日(水)大阪・フェスティバルホール

2022年9月27日(火)島根・島根県民会館

2022年9月29日(木)兵庫・アクリエひめじ 大ホール(姫路市文化コンベンションセンター)

2022年10月2日(日)静岡・静岡市民文化会館 大ホール

2022年10月7日(金)石川・本多の森ホール

2022年10月13日(木)神奈川・神奈川県民ホール

2022年10月14日(金)神奈川・神奈川県民ホール

2022年10月19日(水)新潟・新潟県民会館

2022年10月20日(木)新潟・新潟県民会館

2022年10月26日(水)東京・NHKホール

2022年10月27日(木)東京・NHKホール

2022年11月2日(水)兵庫・神戸国際会館こくさいホール

2022年11月3日(木・祝)兵庫・神戸国際会館こくさいホール

2022年11月8日(火)秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

11月12日(土)山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

11月13日(日)山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

11月20日(日)沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと

11月22日(火)沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと

山下達郎 オフィシャルサイト:https://www.tatsuro.co.jp/