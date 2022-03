「リラックマ＆すみっコぐらしフェス」所沢で4月16日から！

サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」と「すみっコぐらし」の全てがつまった「リラックマ&すみっコぐらしフェスティバル」が、2022年4月16日~5月22日、ところざわサクラタウン施設内で開催される。

リラックマは、コンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。

「すみっコぐらし」はサンエックスが展開するキャラクター。「電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。すみっこにいるとなぜか ”落ちつく” ということがありませんか? すみっこが好きな人、すみっこが気になる人、あなたもすみっコなかまになりませんか?」と紹介されている。

そのかわいらしさと一風変わった性格設定が人気で、2本制作されたアニメ映画はいずれもヒット作となっている。

「リラックマ&すみっコぐらしフェスティバル」所沢会場では、それぞれのパビリオンの衣装を着た、キャラクターたちがお出迎え。

「所沢会場限定グッズ」

「角川食堂コラボフード」

「リラックマ&すみっコたちと2ショットが撮影できる記念撮影会」

「スクラッチラリー」

「ダ・ヴィンチストアにてプレゼント企画」

「『キャラぱふぇ』コラボ」

「映画『すみっコぐらし』上映会」

と催しは満載。

楽しいしかけやフォトスポットなど、ここでしか体験できないわくわくが盛りだくさん!

特別なフェスティバルで、あなたのハッピーを探そう。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2019日本すみっコぐらし協会映画部

(C)2021 日本すみっコぐらし協会映画部