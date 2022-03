「幼馴染み」の境界線は？ 幼稚園時代の友達？ 遊んだ頻度？ SCANDALと一緒に考える

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。3月28日(月)の配信では、人気コーナー「境界線協会」をお届けしました。今回のテーマはこれまた境が悩ましい「幼馴染み」です。HARUNA:もう3月も終わりですねえ。RINA:早い!HARUNA:3月の初めにスタートして、絶賛ツアー中の私たちですが、この番組も2年が経ちました。MAMI:すごい!HARUNA:皆さんのおかげです、ありがとうございます。一同:ありがとうございます!HARUNA:さて、今週は人気コーナー「境界線協会」です! ちなみに英語だと、「Association of Borderline on Catch up」。略して「ABC」、いや「バウンダリーバウンダリー」。RINA:ややこしい。HARUNA:とにかく2022年春の例会を開催します。あるようでない、ないようである、それがモノゴトの境界線。人によって、地域によって、その線引きはさまざま。そんな「境界線」について真剣に考えていこうと。それが「境界線協会」です。<リスナーからのメール RN.さささん>SCANDALの皆さん、こんばんは! いつも楽しく聴かせていただいています。今回は境界線協会のテーマについてメールさせていただきます。SCANDALの皆さんに引いてほしい境界線は「幼馴染み」についてです。映画やドラマ、アニメなどでお馴染みの設定である「幼馴染み」ですが、「幼馴染み」って何歳から何歳までが「幼馴染み」と呼べるのでしょうか? 個人的には幼稚園、保育園の友達を「幼馴染み」と呼び、小学生からは違う気がします。SCANDALの皆さんに、ぜひ境界線を引いていただきたいです。RINA:なるほどね。確かに、幼稚園や保育園は絶対に「幼馴染み」やろうね。HARUNA:そうだろうね。RINA:小学校はどうなんやろう。HARUNA:小学生の時点でちょっと違う感じがする。TOMOMI:同級生みたいな感じになるのかな?HARUNA:めちゃくちゃ近所に住んでる子っていうか。RINA:そうやんな。HARUNA:例えば、同じマンションに住んでる子とか、隣の家に住んでる子とか。RINA:小学校からエリアが広がったりするからね。違ってくるんかな?TOMOMI:私が保育園に通っているときは、結構(家から)遠くの場所にあったのね。だから、近所に同じ保育園の子がひとりもおらんくって、「幼馴染み」っていうと近所の子ではなかったな。MAMI:「幼馴染み」ってそもそも年齢じゃなくて、距離なのかもしれないよね。RINA:感覚的にはね。MAMI:隣に住んでる同世代くらいの子で、通っている幼稚園・保育園は違うけど……それって「幼馴染み」だよね?TOMOMI でも、同じ幼稚園・保育園も「幼馴染み」だよね?HARUNA:あれ、なんかそれ、ちょっと違う気がする。TOMOMI:違うのかな。MAMI:よく見るアニメやドラマとかの設定はだいたい近所じゃない?RINA:そうやね。HARUNA:私がパッて思い浮かぶ2人は、同じマンションに住んでる子だった。TOMOMI:私はママ同士も仲良くて、パパ同士も同じ会社で、そして同じ保育園だったの。HARUNA:ああ、はいはい。TOMOMI:その子は今でも交流があるんやけど、それは私のなかでは「幼馴染み」なの。HARUNA:なるほど。TOMOMI:同じ地域に住んでいたわけではないんだけどね。HARUNA:遊ぶ頻度なのかな?RINA:小学校にあがるまでに、いっぱい会ってた人って感じなんかな?HARUNA:あ、そんな感じがする。幼稚園・保育園の友達以外でってことね。* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056