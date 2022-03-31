K-POPボーイズグループOnlyOneOf、日本デビューシングル発売

韓国ボーイズグループ・OnlyOneOf（オンリーワンオブ）が日本デビューシングル『suit dance（Japanese ver.）』を2022年5月18日に発売する。
シングル発売発表にあわせて、各タイプのジャケット写真、メンバーから日本のファンに向けたコメント動画が公開された。
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OnlyOneOfはキュビン、リエ、ユジョン、ジュンジ、ミル、ナインの6人のメンバーで構成されたボーイズグループ。OnlyOneOfというグループ名には”誰かのただ1つ” というメンバーの中に必ず推しが見つかるという意味が込められている。
デビューシングルは本国にてリリースされた「suit dance」の日本語バージョンに加え、初の日本語オリジナル曲となる「seamless mind」を収録。「suit dance」はモダンでレトロなサウンドに、ジャケットとハンカチをモチーフとしたダンスとメロディアスで大人の愛を表現したミディアムナンバーとなった。
＜リリース情報＞
OnlyOneOf
日本デビューシングル『suit dance（Japanese ver.）』
発売日：2022年5月18日（水）
商品形態：
初回限定盤（CDS+DVD）
品番：TECI-791（DVD: TEBI-25663）
価格：2500円（税込）
DVD「suit dance」Music Video Making
通常盤（CDS）
品番：TECI-792
定価：1500円（税込）
テイチクオンライン限定盤（CDS+DVD+特製アクリルスタンド）
品番：TEI-236（DVD: TEI-237）
価格：4000円（税込）
DVD「suit dance」Music Video
=収録曲=
（初回限定盤・テイチクオンライン限定盤 共通）
1. suit dance（Japanese ver.）
2. seamless mind
（通常盤）
1. suit dance（Japanese ver.）
2. seamless mind
3. suit dance（Japanese ver.）（instrumental）
4. seamless mind（instrumental）
メンバーランダムトレカ1枚封入（全6種 / 各タイプ）
絵柄は［初回限定盤（TECI-791） / 通常盤（TECI-792） / テイチクオンラインショップ限定盤（TEI-236）］各タイプごとデザインが異なります。（6種類×3パターン）
OnlyOneOf JAPAN OFFICIAL SITE：https://onlyoneofofficial.jp/