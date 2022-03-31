TVアニメ「乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です」第1話の先行カットとあらすじが到着した。

4月3日より、AT-X、TOKYO MXほかにて放送される「乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です」。第1話「俺はこの世界が嫌いだ」では、女尊男卑が甚だしい乙女ゲームの世界に転生し、男爵家の三男坊として生きることになったリオンの元に、ひどい縁談が舞い込んでくる。先行カットには、リオンやホルファート王国の王太子・ユリウスをはじめ、悪役令嬢のアンジェリカらの姿が収められた。

TVアニメ「乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です」

放送情報

AT-X：2022年4月3日（日）より毎週日曜日22:00～

TOKYO MX：2022年4月3日（日）より毎週日曜日24:30～

読売テレビ：2022年4月4日（月）より毎週月曜日26:59～

BS日テレ：2022年4月4日（月）より毎週月曜日24:00～

配信情報

dアニメストア：2022年4月3日（日）より毎週日曜日23:00～

スタッフ

原作：三嶋与夢（GCノベルズ/マイクロマガジン社刊）

キャラクター原案：孟達

監督：三浦和也、福元しんいち

シリーズ構成：猪原健太

キャラクターデザイン：鈴木政彦

美術監督：中久木孝将、河合良介

美術設定：中尾陽子

色彩設計：長谷川美穂

撮影監督：石山智之

編集：上野勇輔

音響監督：濱野高年

音響効果：安藤由衣

音楽：橋口佳奈、新田目翔

アニメーション制作：ENGI

キャスト

リオン・フォウ・バルトファルト：大塚剛央

オリヴィア：市ノ瀬加那

アンジェリカ・ラファ・レッドグレイブ：ファイルーズあい

マリエ・フォウ・ラーファン：佐倉綾音

ユリウス・ラファ・ホルファート：鈴村健一

ジルク・フィア・マーモリア：鳥海浩輔

ブラッド・フォウ・フィールド：立花慎之介

クリス・フィア・アークライト：遊佐浩二

グレッグ・フォウ・セバーグ：檜山修之

ルクシオン：石田彰

(c)三嶋与夢/マイクロマガジン社/モブせか製作委員会