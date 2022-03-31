TVアニメ「乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です」第1話の先行カットとあらすじが到着した。
4月3日より、AT-X、TOKYO MXほかにて放送される「乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です」。第1話「俺はこの世界が嫌いだ」では、女尊男卑が甚だしい乙女ゲームの世界に転生し、男爵家の三男坊として生きることになったリオンの元に、ひどい縁談が舞い込んでくる。先行カットには、リオンやホルファート王国の王太子・ユリウスをはじめ、悪役令嬢のアンジェリカらの姿が収められた。
TVアニメ「乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です」
放送情報
AT-X：2022年4月3日（日）より毎週日曜日22:00～
TOKYO MX：2022年4月3日（日）より毎週日曜日24:30～
読売テレビ：2022年4月4日（月）より毎週月曜日26:59～
BS日テレ：2022年4月4日（月）より毎週月曜日24:00～
配信情報
dアニメストア：2022年4月3日（日）より毎週日曜日23:00～
スタッフ
原作：三嶋与夢（GCノベルズ/マイクロマガジン社刊）
キャラクター原案：孟達
監督：三浦和也、福元しんいち
シリーズ構成：猪原健太
キャラクターデザイン：鈴木政彦
美術監督：中久木孝将、河合良介
美術設定：中尾陽子
色彩設計：長谷川美穂
撮影監督：石山智之
編集：上野勇輔
音響監督：濱野高年
音響効果：安藤由衣
音楽：橋口佳奈、新田目翔
アニメーション制作：ENGI
キャスト
リオン・フォウ・バルトファルト：大塚剛央
オリヴィア：市ノ瀬加那
アンジェリカ・ラファ・レッドグレイブ：ファイルーズあい
マリエ・フォウ・ラーファン：佐倉綾音
ユリウス・ラファ・ホルファート：鈴村健一
ジルク・フィア・マーモリア：鳥海浩輔
ブラッド・フォウ・フィールド：立花慎之介
クリス・フィア・アークライト：遊佐浩二
グレッグ・フォウ・セバーグ：檜山修之
ルクシオン：石田彰
(c)三嶋与夢/マイクロマガジン社/モブせか製作委員会