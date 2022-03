二宮和也(嵐)が主演を務める映画「TANG タング」の公開日が8月11日に決定。合わせて映画のキャスト第2弾が発表された。

「TANG タング」は二宮演じる無職のダメ男・春日井健と、記憶をなくした不良品ロボット・タングの冒険を描いた作品。今回の発表では健の妻で弁護士として働くキャリアウーマン・絵美を満島ひかりが、ロボットやAIに詳しい大企業の社員・林原信二を京本大我(SixTONES)が演じることが明らかになった。

京本はSixTONESのメンバーとの映画出演経験はあるが、単独での本格出演は今回が初となる。京本は“超”が付くほどのナルシストなキャラクターという信二役について「撮影前から独特な決めポーズやしぐさを何パターンも研究して演技に取り入れています。そんなところもご覧になって頂ければ嬉しいです」とコメントしている。

このほか健とタングの行動を監視する謎の男・加藤飛鳥役で小手伸也、中国在住のロボット歴史学者・大槻凛役で奈緒、健の姉・桜子役で市川実日子、行方不明になったロボット工学の第一人者・馬場昌彦博士役で武田鉄矢の出演も発表された。YouTubeでは健とタングが初めて出会うシーンを含めた特報映像が公開されている。

満島ひかり コメント

のびのびと柔らかく面白い二宮さんの存在と、楽しそうに映画を撮っていて朗らかな三木監督のいる現場で、

まるでのび太君としずかちゃんみたいな夫婦を演じました。

タング(ロボット)の出てくる新しい時代の話なのに、かつての怪獣映画を撮影しているかのような、

懐かしい気持ちになりました。

どんな作品になっているのか想像がつかないですが、きっと温かく可愛らしい、

二宮さんとタングの冒険映画になっているのだと思います。

ポンコツロボットのタング君、人気者になるといいな。

小手伸也 コメント

三木監督とは、実は大学の演劇サークルの同期で

彼の世界観に僕のキャラがそぐわなかったのか、暫く疎遠だったんですが(笑)

今回、初めて商業映画で一緒に仕事が出来てとても嬉しかったです。

僕たちも、家庭を持って子供が出来て、改めて子供を育てることや

親の葛藤などを描ける年齢になったのかと染み染み思いました。

「TANG タング」は、ひとりのロボットと、二宮さん演じるひとりの大人が出逢い

それぞれの形で成長していく、家族のドラマです。

ご家族で劇場にいらして頂けたら嬉しいです。

奈緒 コメント

初めての中国語のセリフやアクションシーンは緊張しましたが、

二宮さんが励ましてくださって、頑張ることができました!

タングと一緒の撮影は本当に新鮮で、とにかくタングが可愛くて。

撮影中も「おはよう、タング!」って声をかけて、ずっと話しかけたりしていました。

近い未来に起こりうる、夢がたくさん詰まった優しいお話。それが『TANG タング』です。

そしてタングがきっと、今の私たちに大切なことを教えてくれると思います。

ぜひ、劇場で楽しんでください。

京本大我 コメント

これまでたくさんの作品で二宮くんのお芝居を拝見していましたが

この作品で共演して生のお芝居を見せて頂き、鳥肌が立つような緊張感でした。

今後お芝居をしていく中で、きっとこの経験がすごく生きてくるだろうと思っています。

僕が演じた林原は超がつくくらいナルシストなキャラクターなので、

撮影前から独特な決めポーズやしぐさを何パターンも研究して演技に取り入れています。

そんなところもご覧になって頂ければ嬉しいです。公開をお楽しみに!

市川実日子 コメント

健と絵美夫婦を、そっと…時に強めに見守る健の姉、桜子役で参加しました。

脚本を読んだ時、ロボットとひとの友情という可愛らしいお話の中に、

ドキッとするメッセージが潜んでいるようにも思えました。

そして、キャストのお名前を聞いた時のなんだかワクワクする意外性から、

このチームが乗ろうとしている風のようなものがふっと見えた気がしました。

公開を楽しみにしていただけたらうれしいです。

武田鉄矢 コメント

人間の生活にロボットが入ってくる、そんな未来の物語。

すでに社会の中にロボットはたくさんいて、もはやそれは単なる機械ではない時代。

私たちがロボットに求めるものは、もうテクノロジーだけではないのでしょう。

「ロボットが友人になりうる可能性」。それこそがこの作品のテーマであり、

そこに向かってロボットを作っていく時代なのではないでしょうか。

「TANG タング」は、日本人の感性でロボットにヒューマニズムを込めた作品です。

ぜひ劇場に足を運んで頂ければ幸いです。

Based on “A ROBOT IN THE GARDEN” by Deborah Install Copyright © 2015 by Deborah Install Licensed by Deborah Install c/o Andrew Nurnberg Associates, London through Tuttle-Mori Agency, Inc. ,Tokyo (c)2022映画「TANG」製作委員会